وزير الخارجية يطالب تركيا بممارسة دور في الأزمة اليمنية والضغط على الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، تركيا بدعم الحكومة الشرعية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي وممارسة دور مهم في الأزمة اليمنية، وتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.



جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة تركية، على هامش زيارته لتركيا، وقال "أنه يجب دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي في مجالاته السياسية والاقتصادية والتنموية". وشدد على ضرورة "ممارسة الضغط السياسي على جماعة الحوثي، وأن تؤدي تركيا دوراً هاماً في الأزمة اليمنية".



وقال بن مبارك "أن نظرة المجتمع الدولي إلى الأزمة اليمنية يجب أن تركز على علاج الأسباب لا التداعيات فقط"، لافتا ان "الأزمة الإنسانية هي نتاج إلى تمرد وانقلاب لجماعة عقائدية، انقلبت على الدولة والتوافق اليمني".



وأضاف: "بلا ضغط حقيقي من المجتمع الدولي، ستستمر المعاناة الإنسانية دون مقاربة جديدة تأخذ البعد السياسي والبعد العسكري والأمني"، وفق مقابلته مع قناة "تي أر تي" التركية الناطقة بالعربية.



وأشار وزير الخارجية إلى "ضرورة دفع الحوثيين إلى القبول بالسلام أو أن تكون كلفة الحرب عليهم عالية (...) إذ لن يأتي الحوثي إلى الطاولة دون إدراك البعد الإيراني وتأثيره السلبي على إيجاد حل للمشكلة اليمنية".



كما أفاد بن مبارك "بأن الحكومة الشرعية قدمت تنازلات كثيرة من أجل إقرار ثم تمديد الهدنة المنتهية منذ شهرين"، وأن "الحوثي هو الطرف الوحيد المسؤول عن فشل جميع المبادرات الأممية لحل الأزمة في اليمن".



والأربعاء الماضي وصل وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، في زيارة رسمية الى تركيا هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وقال: إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومناقشة ملفات التعاون المختلفة، خصوصا في المجالات التنموية والثقافية والصحية والإنسانية".

المصدر: يمن شباب نت + تي آر تي التركية