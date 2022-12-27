شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتيلان و3 جرحى بهجوم لتنظيم القاعدة في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقط جنديان يمنيان وأصيب 3 آخرون، الإثنين، في هجوم جديد شنه تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني محلي، إن الهجوم نتج عن عبوة ناسفة زرعتها عناصر تنظيم القاعدة انفجرت بالقرب من بلدة "وادي الخيالة" في مديرية المحفد في الجهة الشرقية من المحافظة على حدود محافظة شبوة.

ووفقا للمصدر فإن العبوة التي تم تفجيرها عن بعد استهدفت دورية أمنية كانت تقوم بدورها في تأمين البلدة ما أدى إلى سقوط جنديين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات الجنوبية التي تتولى قيادة عملية "سهام الشرق" العسكرية في المحافظة تفكيك عبوات ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية في وادي عمران شرقي مديرية مودية، شرقي أبين.

والأسبوع الماضي شهد 3 عمليات إرهابية لتنظيم القاعدة استهدفت قوات الحزام الأمني وقوات العمالقة في مديرتي المحفد ومودية شرقي أبين ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 12 آخرين.

وفي 16 و15 ديسمبر الجاري شن تنظيم القاعدة الإرهابي 3 هجمات إرهابية استهدفت قوة دفاع شبوة والحزام الأمني وشرطة ومحور أبين، ما خلف عن سقوط 11 قتيلا ومصابا بصفوف القوات الجنوبية.

وخلال نوفمبر الماضي أسفرت سلسلة هجمات بالعبوات الناسفة لتنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبين عن سقوط 17 قتيلا وجريحا، بينهم ضابط برتبة "رائد"، فيما نجا ضابطان بارزان آخران من ذات التفجيرات الإرهابية.

وتقود القوات الجنوبية منذ أغسطس 2022 عملية "سهام الشرق"، وذلك رغم توعد تنظيم القاعدة بشن حرب عبوات وكمائن في المحافظة الاستراتيجية الممتدة إلى تخوم العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.