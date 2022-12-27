"كتب التأريخ الأكثر طلباً".. 300 ألف زائر لمعرض الكتاب الثاني في مأرب خلال 5 أيام

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب الاثنين، ان أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الكتاب الثاني منذ ان تم تدشينه قبل خمسة أيام الخميس 22 ديسمبر/ كانون أول الأسبوع الماضي.

وقال مدير معرض مأرب الثاني للكتاب، ناصر الشريف "إن أكثر من 300 ألف زائر ارتادوا المعرض خلال خمسة أيام منذ انطلاقه، وأن الزخم الكبير لزيارة المعرض لايزال متواصلاً"، وفق ما نقلت وكالة "سبا" الحكومية الرسمية.

وأضاف "ان المعرض يشهد إقبالاً كبيرا من مختلف فئات وشرائح المجتمع، وأن فئة الشباب ذكوراً وإناثاً، يمثلون النسبة الأكبر من الزوار، إلى جانب الحضور المتميز للمرأة اليمنية، التي تواجدت في المعرض كروائية وكاتبة، من خلال الإصدارات النسوية، أو من خلال العدد الكبير للنساء في زيارة المعرض".

وأشار الشريف "أن كتب التاريخ اليمني هي الأكثر طلباً من بين المصنفات المعروضة البالغ عددها أكثر من 35 ألف مصنف، حيث نفذت من عدد من دور النشر المشاركة والتي طلبت من إدارتها الرئيسية بإرسال كميات إضافية لها بشكل عاجل لتلبية طلبات الجمهور".

وتابع: "أن كتب الأدب والروايات تأتي في المرتبة الثانية من حيث مستوى الإقبال، لا سيما الروايات الصادرة خلال العامين الماضيين، لعدد من الكتاب اليمنيين".

ولفت المسؤول المحلي أن الفعاليات المصاحبة للمعرض التي تقام خلال فترتي الصباح والمساء وتلقى حضورا كبيرا من الجمهور وشملت ندوات وفعاليات فكرية وحقوقية وشعرية وحوارية حول الكتابة الروائية والسردية.

والخميس الماضي انطلقت فعاليات معرض مأرب الثاني للكتاب 2022ـ في دورة الدكتور عبدالعزيز المقالح، تحت شعار "مأرب يتكلم" بمشاركة 25 دور نشر محلية وعربية، والذي ينظمه فرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة على مدى عشرة أيام.



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