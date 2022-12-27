قيادي حوثي يُحذر من الاستجابة لدعوات جماعته للعودة إلى مناطق سيطرتها

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر شيخ قبلي وقيادي في ميليشيا الحوثي، من تصديق دعوات العودة التي تطلقها الميليشيا لاستدراج المناوئين إلى مناطق سيطرتها، مؤكدا أن المليشيا تقوم بمحاكمتهم والاعتداء عليهم.



وقال الشيخ القبلي ومحافظ محافظة ذمار السابق، والذي يعمل قياديًا لدى المليشيا محمد حسين المقدشي، في منشور بحسابه بفيسبوك: "براءة للذمة أنصح الهاربين بعدم العودة، لا تصدقوا العفو العام".



وتساءل: "كيف ندي وجيهنا (وعودنا) للهاربين، ومعنا ناس محابيس (سجناء لدى الميليشيا) من سنة وسنتين، بسبب منشور أو اتصال؟".



وتابع الشيخ القبلي، أنه إذا كان هذا الحال في مناطق سيطرة الجماعة "والبعض مازالوا يطلبوهم للحبس، فكيف سنسمح لمن حارب؟".



وخاطب المليشيا ردا على وعودهم التي نكثوا بها قائلا: "عيب عليكم الضحكة على الدقون".



يذكر أنه وخلال الأشهر الماضية تعرض العديد ممن تمكنت الميليشيا من استدراجهم للاختطاف والمحاكمة فيما أجبرت آخرين على كتابة اعترافات بالانضمام لقوات الحكومة أو العمل لصالحها أو لصالح التحالف، والتوقيع على تعهدات بعدم تكرار ذلك وعدم الخروج من مناطق سيطرتها إلا بإذن من المليشيا.