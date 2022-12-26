الجالية اليمنية في ماليزيا تحتفل بافتتاح مقرها الجديد بالعاصمة كوالالمبور

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتحت الجالية اليمنية في ماليزيا، مساء أمس، مقرها الجديد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وفي الحفل هنأ الدكتور عادل باحميد سفير بلادنا وعميد السفراء العرب في ماليزيا قيادة وأبناء الجالية بهذه المناسبة، وأشاد بأنشطة الهيئة الإدارية للجالية وتفاعلها مع قضايا أبناء الجالية في المهجر.

ودعا السفير إلى تكاتف أبناء الجالية وإلى تفعيل الدبلوماسية الشعبية لتعزيز العلاقات مع الشعب الماليزي، وقال الدكتور باحميد إن تجديد الفيز للمقيمين (بنظام الفيزا الاجتماعية) سيستمر العمل به خلال العام القادم.

وفي كلمته، قال رئيس الجالية اليمنية الدكتور فوزي الضيعة، إن الهئية الإدارية للجالية ستقيم العديد من الأنشطة والفعاليات خلال المرحلة المقبلة بما يخدم أبناء اليمن في ماليزيا.

وأشار إلى الصعوبات التي واجهت الجالية في المرحلة السابقة، وأشاد الضيعة بالدور الفاعل للسفارة اليمنية في ماليزيا في تقديم الخدمات لأبناء الجالية.

من جانبه هنأ الدكتور فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات قيادة وأبناء الجالية بافتتحاح مقر الجالية، ودعا إلى المزيد من التعاون بين الجهات المختصة وبين أبناء الجالية، وأن لا ينعكس الانقسام الحاصل في اليمن عليهم في المهجر.

حضر الافتتاح الدكتور إبراهيم العتواني الملحق الطبي في السفارة، وأعضاء الهيئة الإدارية للجالية وعدد من الوجهاء والنشطاء والشخصيات الأكاديمية والاجتماعية اليمنية في ماليزيا.