الصاروخ هيفاء وهبي تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر هذه الصور التي تظهر كل مفاتنها وتثير الجدل ومتابع: فشر سما المصري وصافيناز

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة اللبنانة هيفاء وهبي صورا جديدة لها على منصة التواصل الإجتماعي انستغرام ، تظهر من خلالها بمفاتنها الكاملة وشكل واحجام أعضاءها الحساسة.

حيث اطلت هيفاء وهبي بفستان طويل الذيل ذهبي اللون، مفتوح بشكل واسع من الأمام الى المنطقة الحساسة، ويتميز الفستان الضيق بفتحة صدرية واسعة يظهر من خلاله صدرها بوضوح.

الصور التي نشرتها هيفاء اثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وتباينت الاراء حولها، حيث اعتبرها البعض تجاوز لكل الخطوط الحمراء ، فيما اعتبرها البعض الاخر جميلة ورائعه.

هذا وتعود جمهور هيفاء وهبي مشاهدتها بإطلالات متنوعة وبملابس كاشفة ومثيرة، وسط إعجاب قطاع واسع من الجمهور بها وبإطلالتها المميزة.