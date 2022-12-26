شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصناعة والتجارة تُعلن نتائج امتحانات المتقدمين لمهنة المحاسب القانوني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، عن نتائج امتحانات المتقدمين للحصول على إجازة المحاسب القانوني، واسماء الناجحين في الامتحانات المنعقدة في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن.

وزارة الصناعة والتجارة تُعلن نتائج امتحانات المتقدمين لمهنة المحاسب القانوني

واوضحت الوزارة في بيان وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بأن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات بلغ (١٣٩) محاسبًا من خريجي تخصص المحاسبة حملة البكالوريوس والماجستير، وبحسب النتائج فقد بلغ إجمالي عدد الناجحين ٣٧ محاسبًا بما نسبته ٢٦.٦ بالمائة من إجمالي المتقدمين وتغيب (٥) أشخاص عن الامتحانات فيما لم يُحالف الحظ (٩٧) محاسب آخر.

وعبرت وزارة الصناعة والتجارة عن التهاني للناجحين..متمنية لهم التوفيق والسداد في مهمتهم الوطنية التي سيُقدمون عليها، مؤكدة تقديم الدعم الكامل لهم..معلنة عن فتح باب التظلم خلال الفترة من ١ وحتى٥ يناير ٢٠٢٣م.

فيما يلي أسماء الناجحين في الامتحانات:

1- إبراهيم محمد سالم باهديله

2- أحمد عوض صالح العيسائي

3- أروى احمد قائد فرحان

4- أمين محمد سلطان المقرمي

5- باسم محمد غرسان دغيش

6- ثامر فارع سعيد حسن

7- حامد محمد صالح الحامد

8- شاكر عبدالولي محمد محمد

9- صادق احمد محمد ناصر

10- صالح ناصر صالح منصور

11- صبري علي عباد فضل

12- صلاح مبارك عوض بن فضل

13- عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن البيض

14- عبدالرحمن محمد ناصر فدعق

15- عبدالعزيز بن عبدالعزيزمحمد ردمان

16- عبدالله احمد جابر صالح

17- علي علي عبدالخالق الكميم

18- عماد شاهر احمد سعد

19- فخري احمد سعيد محمد

20- فهد محمد احمد عبدالله الشيباني

21- مبارك محمد احمد صالح جمعة

22- محمد إبراهيم محمد حسين

23- محمد خميس علي سالم

24- محمد عبدالله محمد علي

25- محمود صالح مساعد احمد

26- محمود فضل علي مثنى

27- مدحت سعيد مقبل قاسم

28- مصعب جلال صالح عبدالله

29- مطهر عبد الغني عبده ناصر

30- معاذ إبراهيم هائل عبدالله الدبعي

31- مهدي امين احمد عثمان

32- نافع فائز منصور ثابت

33- وليد عبده محمد ثابت

34- وليد عوض عبيد ديان

35- وهيب سلطان عبده عبدالله

36- ياسر عبدربه عبدربه محمد

37- يحيى حسين قاسم حسين

وفي سياق اخر اجتمع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، باللجنة الاكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث، والمهام المناطة بها في تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وناقش الاجتماع مهام اللجنة وفق قرار تشكيلها الصادر من رئيس الوزراء، وذلك لعمل مراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع اليات تعزز من شفافية الابتعاث، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في قانون البعثات والمنح الدراسية ولائحته التنفيذية.

وشدد رئيس الوزراء على اللجنة، انجاز مهامها وفق المدة الزمنية المحددة بشهر من تاريخ تشكيلها، والتركيز على معايير الشفافية والاليات المتبعة وتطويرها ومراجعة تطبيقها فيما يتعلق بالابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج إلى ابتعاث والحد من اي تجاوزات تهدر من فرص الاستفادة المثلى لمنح الابتعاث.. مؤكدا على تصحيح قوائم الابتعاث الحالية ومراجعة ملفات الطلاب المبتعثين بموجب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء، وبما يعزز من كفاءة برامج الابتعاث في بناء الكادر الوطني وتعزيز مساهمته في رفع كفاءة مختلف القطاعات في الدولة وايقاف اي تجاوز مهما كان حجمه تم بطريقة تعتمد على المحاباة أو الترضية.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، وزارة التعليم العالي وكافة الجهات المعنية بالتعاون الكامل مع اللجنة الاكاديمية وموافاتها بالبيانات التي تحتاجها لاستكمال مهامها وفقا للمدة الزمنية المحددة في قرار انشائها.. مشيرًا إلى ان اللجنة والتي تم اختيارها من كفاءات علمية مستقلة من جامعات يمنية مختلفة لديها الصلاحيات الكاملة دون اي تدخلات من اي جهة كانت وذلك لاقتراح ما تراه مناسبا في هذا الملف، وان توصياتها ستكون محل تنفيذ.

ولفت رئيس الوزراء إلى الدور المعول على اللجنة في وضع خطة عمل بشأن آلية المراجعة، والمعايير التي سيتم تطبيقها لتصحيح قوائم الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة الدولة من كافة الجهات والجامعات الحكومية، والرفع بتقريرها النهائي وتوصياتها إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لتوجيه الجهات المعنية بشأنها.. مؤكدا على اللجنة مراجعة آليات الابتعاث الحالية للدراسة في الخارج، والرفع برؤية تتضمن التوصيات اللازمة لتحسينها، بما يحقق مبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.