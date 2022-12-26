انت الان تتابع خبر الصاوخ الاباحي ميا خليفة تظهر من جديد وتثير الجدل بسبب هذه الصور الأكثر سخونة في التاريخ ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إنتشرت صورة قديمة للممثلة العالمية من أصول لبنانية ​ميا خليفة​ على مواقع التواصل الإجتماعي، ويظهر فيها وشم مثير للجدل، الامر الذي دفع بناشطين عرب وأجانب الى التساؤل حول ماهية الوشم والقصد منه.

وفي الصورة ظهر وشم خليفة الذي رسمته على يدها وهو عبارة عن مطلع النشيد الوطني اللبناني "كلنا للوطن للعلى للعلم"، أثارت الصورة جدل من جديد حيث تفاعل المتابعون مع المنشور وتناقلوا الصورة عبر حساباتهم الخاصة معبرين عن آرائهم المختلفة.

ويذكر أن عائلة ميا المُهاجرة من بيروت تعتبر أن المواد الإباحية ليست وسيلة مقبولة لكسب العيش، وكانت ميا قد كشفت بتصاريح سابقة أن لا أحد في عائلتها يتحدث معها، وتصف والديها بأنهما "صارمين للغاية".

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