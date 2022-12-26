اليمن.. مقتل وإصابة ستة مدنيين بقصف حوثي غربي تعز (مُحدث)

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مدني وأصيب خمسة آخرون، بجروح، اليوم الاثنين، بقذيفة حوثية غربي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، في ظل انتهاكات متواصلة ضد سكان المدينة المُحاصرة منذ ثماني سنوات.



وقال مصدر عسكري لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي استهدفت صباح اليوم، بنحو عشر قذائف مدفعية أحياء المطار وبيرباشا غربي المدينة.



وأوضح المصدر أن إحدى القذائف سقطت على محل بنشر لشخص يُدعى "غمدان العزعزي" بجوار مستشفى العود التخصصي في حي بيرباشا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وأضاف أن القصف تسببت باحتراق وتدمير المحل بالكامل.



وخلال الأيام الثلاثة الماضية، واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية عمليات القنص والقصف المدفعي على أحياء (العريس وأبعر وبريد الروضة بمديرية صالة (شرقي المدينة)، وقرى الثلاثين والمليحة في الضباب بمديرية صبر الموادم (غربي المدينة) مخلفة ثلاثة ضحايا بينهم طفلة وتدمير منازل وفق مصادر حقوقية.

