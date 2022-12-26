إب.. وفاة فتاتين شقيقتين غرقاً في إحدى البرك المائية بمديرية حبيش

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت شقيتان، يوم السبت، غرقًا في إحدى البرك المائية بمحافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن الفتاتين "ضحى فؤاد علي الجعفري" وشقيقتها "جنى"، توفيتا غرقا، في إحد البرك المائية، بعزلة التفادي بمديرية حبيش، شمال مدينة إب.

وأوضحت المصادر، أن الفتاتين كانتا في رحلة البحث عن المياه لأسرتهن، غير أنهن سقطن في بركة مائية وفارقن الحياة على الفور.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة فتاتين غرقا في عزلة الأخماس بمديرية فرع العدين غربي المحافظة.

وتشهد الكثير من الأرياف اليمنية شح في مياه الشرب، ما يدفع الفتيات للذهاب الى البرك للبحث عن الماء، ما قد يعرض الفتيات لمخاطر الغرق، وسط صمت الجهات ذات العلاقة.