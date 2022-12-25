محافظ تعز: مليشيات الحوثي أفشلت جهود تشغيل محطات ضخ المياه لتزويد السكان

المنامة - ياسر ابراهيم - قال محافظ تعز نبيل شمسان، الأحد، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أفشلت كل الجهود الهادفة لإعادة تشغيل محطات المياه لتزويد سكان المدينة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك خلال لقائه بفريق مشروع سند المساند لجهود فرع مؤسسة المياه لمناقشة نتائج الزيارات الميدانية والتنسيقية مع المسئولين والمنظمات الدولية لاستئناف ضخ المياه إلى المدينة المحاصرة من قبل المليشيا منذ 8 أعوام، وفق المكتب الإعلامي للمحافظ.



وخلال اللقاء، قدمت المحامية معين العبيدي وعلاء الاغبري وممثلي المشروع تقريرا حول الزيارات التي قاموا بها لممثلين عن الصليب الأحمر الدولي ومنظمة اليونسيف.



وأشار الفريق إلى أنه جرى مناقشة إمكانية التدخلات لصيانة حقول مياه الحوجلة وحقل الحيمة والضباب لتزويد المدينة بالمياه وكذلك مناقشة القائمين على فرع مؤسسة المياه بالحوبان حول إمكانية تحييد المياه كونها قضية إنسانية واستئناف ضخ المياه.



وأوضح أن هذه الحقول الجوفية (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) يمكنها تغطية نسبة كبيرة من احتياجات سكان مدينة تعز من المياه، لافتين إلى أن الجهود لاتزال مستمرة للتوصل الى موافقة تلك الجهات.



بدوه أكد محافظ تعز، أن "السلطة المحلية ليس لديها أي تحفظ وستقدم كل التسهيلات لتدخلات الصليب الأحمر الدولي للعمل على صيانة وتشغيل محطات الحقول المائية الواقعة في خطوط التماس والأخرى بالحوبان تحت سيطرة المليشيات".



وذكر أن المليشيات تلجأ للمراوغة والمماطلة في الالتزام بالقضايا الإنسانية وتخفيف المعاناة وذلك بإفشال كل الجهود الرامية لتشغيل المحطات وتزويد سكان المدينة بالمياه .

