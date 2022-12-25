في احضان مخرج مشهور .. الفنانة الكويتية شمس في وصلة رقص فاضحة بقميص النوم الابيض .. جننت الشباب

فنون - كتب سعد محمود في الاحد 25 ديسمبر 2022 02:13 مساءً - ما تقوم به النجمه الكويتيه شمس الكويتيه على مواقع التواصل اجتماعيه من نشر فيديوهات لها على صفحته الخاصه في الفتره الماضيه حيث ظهرت في احدث اطلالها مع المخرج خالد يوسف في مهرجان القاهره السينمائي الذي مازال اصداره تعمل على مواقع التواصل الاجتماعيه.

حيث ظهرت الفنانه شمس الكويتيه في صور على مواقع التواصل اجتماعيه من خلال في مهرجان القاهره السينمائي.

التي كانت المخرج الشهير خالد يوسف دي كانت ترتدي فيها فستان من اللون الاسود المفتوح من جهه الصدر بطريقه كبيره جدا، حيث ابرزت جميع بطريقه في غايه الروعه والجمال وما جعل عدد من المتابعين.

وما قامت به شمس الكويتيه والتعامل مع خالد يوسف بعد ما اثار حوله، من عده فيديوهات مع مجموعه كبيره من الفنانين وابرزهم الفنانه منه فاروق وشيماء الحاج ومذيعه قناه بي بي سي التي اثاره الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا.

زهره حيث ظهرت شمس الكويتيه باطلاله خطفت انظار الجميع حولها، وابرزت فيها اناقتها ورشقتها وجمالها في اطلال في غايه الروعه والجمال في مهرجان القاهره السينمائي.

تم تسريبه الى النجمه شمس الكويتيه في احد مقاطع الفيديوهات التي اثارت الجدل، واحدثت ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره.

حيث انتشر فيديو لشمس الكويتيه وهي في احضان بعض الرجل الاعمال خليجي التي ظهرت وهي تقوم بواسطه رقص في غايه الجراه والروعه.

وما اثار الجدل ايضا ما كان ترتديه شمس الكويتيه حيث كانت ترتدي فستان ابيض قصير جدا مكشوف من جهه الصدر الملابس الداخليه لها بطريقه في غايه الاثاره.

وقامت شمس الكويتيه بوصلة رقص هزت الجميع وجذبت انظار المتابعين حولها بصوره كبيره تعليقات في غايه الخطوره بسبب ما قام به شمس الكويتيه من نشر فيديو كهذا لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وما فعلته شمس الكويتيه في مهرجان القاهره السينمائي خطف الانظار اتجاهها بصوره كبيره بعد قبله النجم الفنان حسين فهمي لها في قبله حاره على السجاده الحمراء مما قالت التواصل الاجتماعي لا يترك لها هذا الفعل الذي قام به حسين فهمي معها.

حيث تشارك شمس الكويتيه في احد الاعمال الدراميه للمخرج خالد يوسف في رمضان المقبل بصحبه النجمه والمذيعه التونسيه رانيا التومي التي ظهرت معها وما المخرج خالد يوسف في مهرجان القاهره السينما.