الخطر يهدد حياة مئات المرضى.. خروج مستشفى الثورة بتعز عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الأحد، توقف الخدمات في المستشفى جراء نفاد مادة الديزل.



وقالت في بيان على صفحتها في فيسبوك، إن كل أقسام المستشفى خرجت عن الخدمة وباتت تغرق في الظلام الدامس بسبب نفاذ مادة الديزل.



وحذّرت الهيئة في بيانها، أن الخطر يهدد حياة المرضى في مركز الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات وبقية الأقسام الأخرى.



وكانت الهيئة قد أطلقت نداءً تحذيراً يوم الأحد الماضي، باحتمالية توقف أقسام المستشفى عن العمل في حال عدم تزويدهم بالديزل، غير أن الجهات الرسمية لم تُعر تلك التحذيرات أي اهتمام.



ويستهلك المستشفى ـ الأكبر على مستوى المحافظة ـ نحو 36 ألف لتر كحد أدنى من مادة الديزل خلال الشهر الواحد، حسب مصدر طبي في المستشفى تحدث لـ "يمن شباب نت" في وقت سابق.



ويستقبل المستشفى يوميًا مئات المرضى من مختلف مديريات المحافظة، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.



ويعاني القطاع الصحي في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ ثماني سنوات، يُعاني من مشاكل عديدة أبرزها عدم توفر مخزون احتياطي من الوقود، وشحة المستلزمات الطبية.

