مشهورة سناب شات السعودية مودل اش عرت كل جسمها على الهواء مباشرةً وتكشف عن مؤخرتها بشكل متعمد ومتابع: غلبت سما المصري

فنون - كتب ياسمين التهامي - شاركت عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش​ متابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة على الهواء مباشرة ظهرت فيه هذه المرة وهي تستعرض مؤخرتها الكبيرة عبر رقصة مغرية، بفستان باللون الأصفر طويل، وبدى واضحاً تركيو مودل آش على إبراز مؤخرتها بحركاتها، والتركيز على حجمها الكبير، مما أثار غضب الجمهور واعتبروا الفيديو خادش للحياء.

وتعوّد متابعو مودل آش على إطلالاتها المثيرة بصورها التي تنشرها في حسابها الخاص، إذ ظهرت مرة على السرير وبدت مستعرضة مؤخرتها، وهي جالسة على سريرها، وأرفقت تعليقاً مع الصورة قالت فيه: "النوم أصبح غرامي الجديد".

ودائماً ما تستعرض مودل آش جسدها بصورها، فمرة تكشف عن صدرها، ومرة عن فخذها أو ساقيها، وهذا ما يثير الجدل بين المتابعين الذين ينتقدونها.

حتى أنها حذرت المتزوجات منها، من خلال فيديو قالت فيه : "كل رجال يتمنى يتزوجني وأولهم المتزوجين، وش فيها الشرع حلل أربع".