بغرض الابتزاز.. مليشيا الحوثي تغلق عداً من المنشآت والمحال التجارية في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، عددًا من المنشآت التجارية، في مركز محافظة (إب) وسط اليمن، بينها مجموعات تجارية كبيرة.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي، وعبر مكتب الصناعة والتجارة، قامت خلال الأيام الماضية بإغلاق نحو ثمان منشآت تجارية كبيرة في مركز المحافظة، إضافة إلى ابتزاز ونهب أكثر من مائة محل تجاري متوسط وصغير.



وأوضحت أن الحملة الحوثية صادرت منتجات ومواد غذائية من بعض المحلات التجارية التي رفضت الانصياع لابتزازاتها، فيما قامت بتقييد مخالفات على عشرات المحلات التي اضطرت إلى دفع اتاوات مالية كبيرة مقابل الاستمرار في نشاطها.



وأشارت المصادر أن مليشيا الحوثي، تبرر حملة الإغلاق تحت مزاعم مخالفتها قائمة الأسعار التي فرضتها على التجار، إضافة إلى احتكار المواد الغذائية، وهي تُهم يرفضها التجار ويعتبرونها نوع من أنواع الابتزاز المالي.



ومنذ نحو شهر تواصل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها حملات الابتزاز ضد التجار، ضمن حربها على رأس المال الوطني، ومساعيها لاحتكار تجارة بيع واستيراد المواد الغذائية في مناطق سيطرتها لصالح متنفذين داخل الجماعة.