مقتل مواطن وإصابة آخر جراء انفجار ألغام حوثية جنوبي الحديدة

قُتل مدني وأصيب آخر بانفجار ألغام حوثية في حادثتين منفصلتين بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية وحقوقية، إن مواطنا في الخمسينيات من عمره، قُتل السبت، بانفجار لغم لمليشيا الحوثي في منطقة "امزهر" بعزلة الجاح بمديرية بيت الفقيه، جنوبي الحديدة.



وأوضحت المصادر أن الحادثة جاءت بعد يوم من إصابة الشاب (أحمد مهدي قطاب 34 عاماً)، وتدمير الجرافة التي كان يعمل عليها بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في منطقة المشاريق جنوب شرق مدينة التحيتا جنوبي الحديدة.



وكانت مديريتي التحيتا وحيس، الواقعتين إلى الجنوب من الحديدة، قد شهدت خلال الأسبوع الفائت مقتل وإصابة 11 مدنياً بينهم نساء وأطفال جراء انفجار ألغام حوثية في ثلاث حوادث منفصلة.



وتُعد محافظة الحديدة، من أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تسببت بمقتل وإصابة المئات خلال السنوات الماضية.

