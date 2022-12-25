شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الحوثي تكرّم قتلاها من جيوب مساكين صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لا تتوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن عند حد، وفي جديدها أن عناصرها استغلّت باعة متجولين ومفترشي أرصفة يترزقون في صنعاء.

فقد أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي قامت بحملات جباية جديدة استهدفت فيها جميع التجار والباعة والمحال، وأجبرتهم على التبرع بالأموال أو بالسلع تحت اسم "هدايا الشهداء" لما يُعرف بـ "أسبوع الشهيد".

وتابعت أن ميليشيا الحوثي أجبرت التجار وملاك المحال التجارية على الدفع لمصلحة معارض الصور الخاصة بقتلاها في المدارس والجامعات العامة والخاصة.

وشملت الحملة الأخيرة الباعة المتجولين على العربات ومفترشي الأرصفة، ما اضطر هؤلاء للانقطاع عن البيع والتزام منازلهم هربًا مما ينتظرهم خارجها.

وبلغت الرسوم التي ألزمت ميليشيا الحوثي الباعة المتجولين دفعها 100 ريال يوميًا، ونهاية كل شهر يدفع الواحد منهم 15 ألف ريال مقابل استخدام الرصيف، و7 آلاف ريال ضريبة سنوية، ومثلها رسوم تجديد الترخيص.

كما تعاقب ميليشيا الحوثي من لا يلتزم بإعادة تشكيل عربته في الورشات التابعة للميليشيا بغرامات مضاعفة.

يشار إلى أن تلك الاحتفالية تزعم بها ميليشيا الحوثي أنها تكريم لقتلاها في المعارك، وتتضمن عادة افتتاح مقابر جديدة سنويًا وتزيينها، كذلك إقامة احتفالات ذات طابع طائفي، تشمل جمع ابتزاز الناس لتحصيل الأموال وتنظيم حملات لتجنيد مقاتلين جدد، وإغراء العائلات للدفع بأبنائها للانضمام إلى الميليشيا.