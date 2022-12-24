القشطة شمس الكويتية تخطف جمهور سما المصري و تظهر كل مناطق جسدها باللانجري الشفاف .. كشفت كل شيء للعلن بجرأة شديدة

الرياض - روايدا بن عباس - أنتشرت عبر مواقع التواصل صورة للفنانة شمس الكويتية، وظهرت شمس بالصورة المنتشرة بشورت بروب النوم والذي كشف كل شيء في إطلالة صارخة أثارت غضباً واسعاً.

وعلقت الفنانة شمس الكويتية، على الصور قائلة، “نفسيتي هالفتره ما تتحمل الا الدلع اذا عندك اي نقد ياليت تحوله على حسابي افضل”.

وعلقت شمس الكويتيه على المقطع الفيديو المتداول الذي تصدر مواقع البحث جوجل عن احد الاشخاص قاموا بتصويرها وهي على البحر وهي ترتدي البكيني وترقص بطريقه مثيره.

واظهرت جميع جسدها المتناسق للغايه وعلاقه قائلا قائله انها حريه شخصيه ولا يجوز لاحد ان يدخل في حياتها او حتى يقوم بانتقادها.

مما اثار ضجه واسعه حول تغريدتها وعلق المتابعين عليها حول هذه الاطلاله الجريئه منها والمثيرة شمس الكويتيه غضب المتابعين بعد تداول مقطع فيديو لها واحد الاشخاص يستقبلها ويرفعها لاعلى ويقوم بالرقص معها.

ويمتنع الخليج 365 عن نشر الصورة أحتراماً لمتابعيها الأفاضل.