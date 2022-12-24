"المحكمة الجزائية أداة سياسية".. 42 منظمة تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 16 مختطفا من أبناء صعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت 42 منظمة حقوقية في بيان مشترك، السبت، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق 16 مختطفا ينتمون لمحافظة صعدة شمالي اليمن، وسجن 16 أخرين.



وقال البيان الذي وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن تلك الاحكام تشكل اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة والسلامة الجسدية حيث أن المحاكمات تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة أهدر فيها كل حقوق الدفاع".



وأوضح أن حكم الإعدام أصدر خلال (15) دقيقة وفي غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع ما يؤكد أن إجراءات وقانونية تلك المحاكمات لم تعد مقبولة وليست سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقائية.



وأشار البيان إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة صادره عن غير ذي صفه نظرا لعدم شرعية المحكمة وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا تلك الأحكام.



وأكد أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لم تعد ساحتها مكانا للإنصاف القضائي بل أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري.



وطالبت المنظمات جماعة الحوثي بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين وإلغاء الأحكام السياسية بحقهم، محذرة من الاستمراء في العبث بأرواح اليمنيين والاسراف بدمائهم تحت أي مسميات كانت.



كما طالبت منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الأحكام.



نص البيان:

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بأشد العبارات الاحكام القضائية التي اصدرتها ماتسمى (المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة) الخاضعة لجماعة الحوثي المسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء بإعدام ( 16 ) معتقل ينتمون الى محافظة صعده شمال البلاد كما قضى الحكم الجائر بسجن (13) شخصا آخرين تتراوح فترة السجن بين 10 الى 15 سنه وتغريمهم مبالغ مالية تتراوح بين خمسة عشر مليون ريال يمني الى عشره ملايين ريال يمني.



إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان وهي تؤكد على عدم قانونية هذه الاحكام تبين الاتي:



1- إن تلك الاحكام تشكل اعتداء خطيراً على الحق في الحياة والسلامة الجسدية حيث أن المحاكمات تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة أهدر فيها كل حقوق الدفاع كما أصدر حكم الإعدام خلال (15) دقيقة وفي غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع مايؤكد أن إجراءات وقانونية تلك المحاكمات لم تعد مقبولة وليست سوى غطاء لإصدار الاحكام السياسية الإنتقائية.



2ـ إن الاحكام التي أصدرتها المحكمة صادره عن غير ذي صفه نظرا لعدم شرعية المحكمة وانتفاء سلطة القضاة الذين اصدروا تلك الاحكام والذي كان المجلس الاعلى للقضاء قد أصدر قرار بالغاء هذه المحكمة في نيسان 2018 وانها تضاف الى ماسبقها من احكام ذات بعد سياسي.



3- ان المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لم تعد ساحتها مكانا للإنصاف القضائي بل اداة من ادوات الصراع السياسي والعسكري وهذا ما تؤكده تصريحات بعض القضاة أنهم أدوات للانتقام من كل من تسول له نفسه الوقوف مع العدوان حسب تعبيرهم .



وعلى هذا فنحن المنظمات الحقوقية الموقعة علي هذا البيان نطالب جماعة الحوثي بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين وإلغاء الاحكام السياسية بحقهم ونحذرها من الاستمراء في العبث بأرواح اليمنيين والاسراف بدمائهم تحت اي مسميات كانت.



كما نطالب منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الاحكام والحيلولة دون تنفذيها ووقف التوسع في إصدار الاحكام التي تصطبغ بشبهه الانتقام السياسي التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة الإعدامات) كمايطلق عليها في الوسط الحقوقي .



المنظمات الموقعة على البيان:



1- الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (تحالف حقوقي يضم52 منظمة حقوقية ومبادرة مجتمعيه).

2- المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين

3- مركز رصد للحقوق والتنمية

4- منظمة حريتي

5- منظمة راصد للحقوق والحريات

6- ملتقى التضامن الاجتماعي التنموي

7- منظمة هيومن فري للحقوق والتنمية

8- مؤسسة ادراك للحريات والتنمية الحقوقية

9- منظمة صح للحقوق والحريات

10- منظمة رصد لحقوق الانسان

11- منظمة كرامة لحقوق الانسان

12- منظمة العدالة للحقوق والتنمية

13- منظمة شاهد لحقوق الانسان حضرموت

14- منظمة راصد للحقوق والتنمية صنعاء

15- منظمة دفاع لحماية حقوق الانسان

16- المرصد اليمني الامريكي للدفاع عن حقوق الانسان

17- منظمة كرامة للتوجة المدني

18- منظمة تقصي للحقوق والحريات

19- منظمة شاهد للحقوق والحريات

20- منظمة رصد للحقوق والحريات

21- منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الانسان

22- منظمة قواسم للحقوق والحريات

23- مركز تعز الحقوقي

24- المركز الامريكي للعدالة

25- منظمة مساواة للحقوق والحريات

26- منظمة الجوف للحريات وحقوق الإنسان

27- منظمة هيومن فري للحقوق والتنمية

28- منظمة مناصرة للتنمية وحقوق الإنسان

29- منظمة عين لحقوق الإنسان

30- مؤسسة تمكين المرأة اليمنية

31-منظمة العدالة والانصاف للتنمية وحقوق الانسان

32- المركز الانساني للحقوق والتنميه

33- منظمة السلم الاجتماعي

34- منظمة انصاف للحقوق والتنمية

35- المركز القانوني للدراسات

36- المنظمة الوطنية للحقوق

37- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" فريق إقليم سبأ وشبوه

38- منظمة رصد للحقوق والحريات

39 _ منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري

40- الهيئه المدنيه لضحايا تفجير المنازل

41-اتحاد نساء تهامه

42- منظمة يمن رايتس

