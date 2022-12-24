صويلو: تركيا تبذل جهودا حثيثة لإنهاء الحرب في اليمن وإنشاء بنيته التحتية الأمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم الجمعة إن بلاده تبذل جهودا حثيثة من أجل إنهاء الحرب في اليمن وإنشاء بنيته التحتية الأمنية.



كلمة صويلو جاءت خلال استقباله وزير الخارجية وشؤون اليمنيين في الخارج أحمد عوض بن مبارك، الذي يحل بالعاصمة أنقرة في زيارة رسمية.



وأوضح أنه أجرى مباحثات مثمرة مع الوزير اليمني والوفد المرافق له، منوّها بالمستوى الرفيع للعلاقات الأخوية بين البلدين.



ومشيرا إلى الأوضاع الحالية في اليمن، قال صويلو مخاطبا بن مبارك: "بإذن الله سينتهي ما أنتم فيه من أوضاع بأقرب وقت".



وأضاف أن "إنهاء هذه الحرب مهم، كما أن إنشاء البنية التحتية الأمنية في اليمن تحمل أهمية كبيرة، ونبذل جهودا حثيثة لتحقيق ذلك".



كما أشار الوزير التركي إلى مواجهة اليمن تحديات كبيرة تتمثل في البعد الإنساني للأزمة التي خلفت دمارا ومعاناة لشعبه في مجالات التعليم والصحة والغذاء والخدمات الأساسية.



وشدد على ضرورة سعي كافة الأطراف إلى وضع حد للأوضاع الجارية في اليمن.



من جانبه، أعرب الوزير بن مبارك عن تقدير بلاده وشكرها لدعم تركيا السياسي والإنساني والتنموي والتعليمي لليمن.



ولفت إلى أن تركيا تبذل جهودا في مكافحة الإرهاب، قائلا "نحن في اليمن نعلم جيدا ما معنى الاستقرار وقيمته، لأننا في مواجهة إرهاب (جماعة) الحوثي، حيث إن هذه الجماعة تستهدف الإنسان، والأهم من ذلك تدمر قيمنا ومستقبل بلادنا".

المصدر: الأناضول