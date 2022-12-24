أبين.. إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية للعمالقة في مودية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب جنديان على الأقل، السبت، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية لقوات العمالقة جنوب شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في قرية القشابر غربي مديرية مودية انفجرت أثناء مرور دورية عسكرية تتبع اللواء الرابع عمالقة ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح.



وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المديرية لتلقي العلاج. ويعد هذا الاستهداف هو الخامس من نوعه الذي تشهده مديرية مودية خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، في ظل ترجيحات بوقوف عناصر من تنظيم القاعدة خلفها.



والأربعاء الماضي، تعرضت دورية عسكرية تتبع اللواء ٨٩ مشاة في محور أبين لانفجار عبوة ناسفة الأربعاء الماضي ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين، وسبقها سلسلة حوادث استهدفت مليشيات المجلس الانتقالي في مناطق متفرقة في أبين.

