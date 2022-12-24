بجرأة صادمة ..شاهد فنانة مشهورة تصرخ بالراحة عليا الله يسترك بمشهد مسرب والمخرج يأمر بمواصلة التصوير وخلع ملابسها كاملة

الرياض - محمد الاطلسي - جسد الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة عبير صبري دور البطولة في مسلسل "عصافير النيل" حيث جمعت مشاهد الفيلم بينهم في البداية كجيران، ثم تطورت العلاقة بينهم وتكونت رابطة حب بعد أن أصبح كل منهما ينظر للاخر بنظرة مختلفة وباتوا يتقربون من بعضهم، اكثر وأكثر، حتى اجتمعوا إلى أن تطورت علاقتهم حتى اصبحوا يختلوا ببعض، وفي هذه المرحلة تبدأ المشاهد الجريئة والتي وصفها الجمهور بالمخلة وهي ظهورها مع الفنان فتحي في الشقة وفي غرفة النوم، وفوق السرير وهم يوزعون القبل والاحضان بطريقة مثيرة وساخنة، وكأنها مشهد حقيقي وليس تمثيلي، وهو ما خلق حالة لغط واستياء كبيرة عند معظم جمهورها.

والمثير الأكثر بالفيلم والذي زاد من حالة الاستياء عند الجمهور، هو ذلك المشهد فى الفيلم ، حيث قام المخرج مجدى أحمد على، بإعادة إحدى هذه القبلات عدة مرات بسبب حالة الخجل التى سيطرت على فتحى وليس عليها هى اثناء اداء القبلة، بينما هي مستسلمه.

فيلم عصافير النيل

فيلم عصافير النيل هو فيلم مصري تم عرضه في السينمات لأول مرة في الواحد والعشرون من شهر إبريل لعام 2010، وتم تصنيفه في فئة الدراما، وجاء الفيلم بﺇﺧﺮاﺝ مجدي أحمد علي، والمخرجة مي محمود كمخرج مساعد، وتمت كتابة سيناريو الفيلم بواسطة الكاتب مجدي أحمد علي، ويعد الفيلم من تأليف الروائي إبراهيم أصلان حيث أن الفيلم تم اقتباسه عن روايته. وتم إنتاج فيلم عصافير النيل بواسطة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، وشركة خيال فيلم للإنتاج الفني، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة والإعلامية القديرة إسعاد يونس في إنتاج الفيلم.