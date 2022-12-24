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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت اللجنة العسكرية الأمنية المشتركة برئاسة اللواء الركن عبدربه القشيبي، اليوم، زيارتها الميدانية إلى هيئات ودوائر وزارة الدفاع والمناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، والوحدات الأمنية بمأرب.

اللجنة العسكرية والأمنية تختتم زيارتها الميدانية إلى المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة

وخلال زيارتها بعضوية كلًا من اللواء الركن حسن محمد لبوزه،، واللواء مهندس محمود مثنى جبران، والعميد الركن سامي صالح الردفاني، والعميد الركن محمد عبدالله جواس، والعميد الركن محمد عمر بن غانم والعميد الركن يحيى عبدالله العيزري، والعميد مبارك احمد العوبثاني، والعميد عبدالملك علي المداني، والعقيد فايز سالم باسدس، إلى محافظة مأرب التي بدأت الثلاثاء (20 ديسمبر) الماضي التقت اللجنة عقب وصولها برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، والذي رحب بها، مطلعًا منها على برنامج عملها..موجهًا كافة الجهات المعنية في وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بتذليل كافة الصعوبات أمامها لتقوم بواجبها الوطني المنوط بها على الوجه الأمثل.

أوضاع الجرحى ومستوى الاهتمام والرعاية الصحية

وبدأت اللجنة عملها الميداني بزيارة سكن الجرحى من الجيش والمقاومة وزيارة المستشفى العسكري، واطلعت على سير العمل فيهما، وعلى أوضاع الجرحى ومستوى الاهتمام والرعاية الصحية التي يتلقّونها.

كما التقت اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة برؤساء ونواب كلًا من هيئة العمليات وهيئة الإسناد اللوجستي وهيئة الاستخبارات والاستطلاع وهيئة التدريب والتأهيل وهيئة القوى البشرية والدوائر التابعة لها، وكذا مدراء الدوائر المستقلة، واستمعت منهم إلى عرض موجز عن سير العمل والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، والتحديات الماثلة أمامها، والمتطلبات اللازمة لتطوير العمل.

اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة، اللواءين الأول والثاني احتياط،

وزارت اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة، اللواءين الأول والثاني احتياط، ومدرسة القوات الخاصة، ومعسكر النصر التدريبي، وشهدت حفل تخرج عدد من الدورات التخصصية (مهارات قتالية)، وشهدت مشروع قتالي لدورات صاعقة.

ونفّذت اللجنة زيارات ميدانية شملت قيادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، واطلعت من قادة المناطق على طبيعة الأعمال الميدانية والقتالية ومختلف الأعمال الإدارية واللوجستية وبرامج التدريب والتأهيل، كما نفذت اللجنة نزولًا ميدانيًا إلى جبهة العلم والجبهات الشرقية لمحافظة الجوف، وإلى جبهات القتال في مناطق رغوان ومجزر شرق محافظة صنعاء، واطلعت على سير العمليات القتالية، والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لأبطال الجيش في تلك الجبهات.

اللجنة العسكرية والأمنية الإدارة العامة لشرطة محافظة مارب

وزارت اللجنة العسكرية والأمنية الإدارة العامة لشرطة محافظة مارب، وعقدت اجتماعًا مع مدراء الإدارات وقادة المناطق الأمنية، واطلعت منهم على الإنجازات الأمنية والصعوبات التي تواجه أداء الأجهزة والوحدات الأمنية والشرطية بالمحافظة.

كما زارت فروع قوات الأمن الخاص، وشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، وشرطة الدوريات وأمن الطرق، وشرطة السير، ومصالح الهجرة والجوازات والأحوال المدنية، وكذا البحث الجنائي، والسجن المركزي، واطلعت خلال الزيارة على سير العمل في تلك الوحدات والمصالح الخدمية، ومستوى الجاهزية والإنضباط والروح المعنوية لأفراد الأمن والشرطة.

رئيس هيئة الأركان العامة

وفي ختام الزيارة، كرّم رئيس هيئة الأركان العامة، أعضاء اللجنة..مشيدًا بجهودهم في سبيل توحيد وتعزيز قدرات القوات المسلّحة والقوى الوطنية بما من شأنه إنهاء انقلاب تنظيم جماعة الحوثية الإرهابية واستئصال الوجود الإيراني في اليمن، وإعادة الأمن والإستقرار إلى ربوع الوطن.

من جانبهم، عبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم لما وجدوه من حضور قوي للمؤسستين العسكرية والأمنية، وما تتمتع به من انضباط عسكري وجاهزية قتالية وروح معنوية عالية..مشيدين بالدور المحوري لرئاسة هيئة الأركان وما تقوم به تجاه القوات المسلّحة والمعركة الوطنية المصيرية عموما.