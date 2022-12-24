إب..مقتل مواطن وإحراق سيارتين وتضرر منزل إثر خلافات بين أسرتين

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن وتضرر منزل وسيارات وممتلكات إثر خلافات نشبت بين أسرتين في ريف محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية إن مواطنا يُدعى "محمد حسن قائد" قتل (الجمعة) برصاص مسلح من أسرة "أبو راس" في قرية "المشاعبة" بمنطقة "مفرق ميتم" بمديرية ريف إب، بعد اتهامه بالسرقة.



وأضافت المصادر أن مسلحين من أسرة القتيل شنوا هجوما مسلحا، على منزل المتهمين بالقتل من أسرة "عبده أبو راس" وإحداث أضرار كبيرة وبالغة في المنزل.



المصادر أكدت تعرض سيارتين تابعة لـ"أبو راس" للإحراق والدمار الكلي، فضلا عن تدمير طال أثاث وممتلكات داخل المنزل.



وتشهد عموم مديريات ومدن محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة.