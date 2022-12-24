أبين.. مسؤول محلي يحذّر التجار والمواطنين من المساهمة في مشروع سكني غير قانوني في منطقة العلم

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّر وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ القبلي البارز وليد بن ناصر الفضلي، التجار والمواطنين من المساهمة بأموالهم في مشروع سكني غير قانوني يجري فرضه بقوة السلاح في منطقة العلم.



ودعا الفضلي في بلاغ صحفي وزعه مكتبه على وسائل الإعلام، إلى عدم التعامل مع الأعمال المشبوهة التي يجري فرضها تحت مسمى الاستثمار في أراضي قبيلة آل فضل بمنطقة دون مسوغ قانوني وإنما بقوة مليشيا الأمر الواقع، في إشارة إلى مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً.



وقال الشيخ الفضلي، إن مشروع المدينة السكنية التي يقف خلفها المدعو السعدي يندرج ضمن الأعمال غير المشروعة التي عمد إليها أرباب الفساد المسنودين بمليشيا الأمر الواقع مستغلين غياب مؤسسات الدولة.



وأشار إلى أن ما يجري تحت مظلة المشروع غير ملزم لقبيلة آل فضل التي لن تقف مكتوفة الايدي إزاء هذا العبث بحق أراضيهم المعروفة حدودها منذ القدم.



ولفت إلى أن البلاغ بمثابة تحذير للتجار والمواطنين لكي لا ينجروا خلف المدعو السعدي ويتورطوا بإضاعة أموالهم في أراضي آل فضل التي لم ولن يتم التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.



يشار إلى أن اعمالا إنشائية بدأت في منطقة العلم التابعة لمحافظة أبين إلى الشرق من العاصمة المؤقتة عدن وذلك تحت مسمى مدينة سماء الخليج العربي التي حددت لها مساحة تتجاوز الاثني عشر مليون متر مربع دون أن تتم أي تسوية قانونية فيما يتعلق بملكية الأرض.

