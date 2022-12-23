رقصة المؤخرة .. شاهد ماذا فعلت مشهورة سناب شات السعودية مودل روز بجرأة مع شخصين آخرين

فنون - كتب سعد محمود في السبت 24 ديسمبر 2022 12:03 صباحاً - نشرت الفاشينيستا السعودية وعارضة الأزياء مودل روز مقطع فيديو جديد على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، أشعل جدلاً واسعاً.

وظهرت مودل روز في الفيديو، وهي ترتدي تيشرت يكشف كامل بطنها، ثم ترقص بجرأة مع شخصين آخرين، رقصة “ويكي هو” المعروفة باسم “رقصة المؤخرة “، والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.

وأثارت مودل روز استياء المتابعين خاصة السعوديين، فكتب أحدهم: “مستقبل ممثله اباحيّه”.

ورأى فيصل أنها مُستعدة للتمادي أكثر من ذلك لتُصبح مشهورة، وكتب: “بتموت عشان تصير مؤثرة”.

ولم يكتف مُغرد باسم “سلطان” بمهاجمتها، بل هاجم من يتابعها أيضاً، وكتب: “المشكلة انه حثالة ورخيصه ولا يمجدها ويتعابها الا شخص ما عنده غيره هذي مع الوقت ستغزو فكر البنات الصغار هي ومن على شاكلتها صدق من يتصدر المشهد الان السفهاء ولا يعلوا من شانهم الا الجهلاء”.

بينما سخر آخرون من جسدها وفشلها في الرقص، فكتبوا: “حتى في الرقص فاشله مشكله صراحه”، وفي تعليق آخر : “والله مافيها شي يهتز دميه”.

وكانت مودل روز قد أعلنت قبل أيام أن الشركة المسؤولة عن إدارة تطبيق “سناب شات” اختارتها شريكا استراتيجيا في المنطقة.

وذكرت مودل روز أنها أول امرأة عربية يتم اختيارها لهذا المنصب .

وقالت موديل روز إنها سعيدة للغاية بهذا المنصب، مؤكدة أن إدارة “سناب شات” ستقيم احتفالية خاصة بهذه المناسبة في عام 2021.

يُذكر أن الفاشينيستا السعودية، مودل روز مُتهمة بالإساءة إلى بنات الخليج بسبب ملابسها التي تظهر به في أغلب صورها وهي عارية البطن وأجزاء أخرى، رغم انتمائها للسعودية.