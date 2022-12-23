شاهد قبل الحذف .. النجمة ديمي روز تنافس سما المصري و تنشر صور عارية تماماً لها في حسابها الشخصي والمتابعين يعلقون

بيروت - ثريا شاهين - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​، صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أثارت الجدل بين المتابعين، إذ بدت فيها عارية تماماً.

فإستعرضت جسدها وهي جالسة على الأرض بمكان عام، وغطت صدرها بأوراق الورود، ما أثار بلبلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها ديمي ضجة، فكانت ظهرت بصورة سابقة وهي تقف في منطقة غير معروفة، وترتدي "سترينغ" أسود اللون، ولم ترتدِ حمالة الصدر، بل إكتفت بتغطية "حلمات" صدرها، بلاصقات على شكل قلب.

متابعو روز إنهالوا بالتعليقات، مؤكدين أنها دائماً ما تظهر مثيرة، إلا أنهم عبروا عن إستيائهم، خصوصاً أنها تتواجد في مكان عام.

ديمي روز تتعرى مجدداً بمكان عام

نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة وعلقت روز قائلة :"مباركات". وظهرت روز، وهي تقف في منطقة غير معروفة، إلا أنها في مكان عام، وهي ترتدي "سترينغ" أسود اللون، ولم ترتدي حمالة الصدر، بل إكتفت بتغطية "حلمات" صدرها، بلاصقات على شكل قلب.

متابعو روز إنهالوا بالتعليقات، مؤكدين أنها دائماً ما تظهر مثيرة، إلا أنها عبروا عن عن إستيائهم خاصة أنها تتواجد مكان عام. الجدير بالذكر،أن روز كانت قد ظهرت مؤخراً وهي عارية تماماً، ومستلقية على السرير.

ديمي روز تظهر عارية تماماً في سريرها

نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية "الستوري"، حيث ظهرت وهي عارية تماماً، ومستلقية على السرير.

متابعو روز عمدوا إلى تداول الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مطلقين عليها لقب "الإمرأة الأكثر إثارة في العالم"، حيث أنها تعمد دائماً إلى نشر هذا النوع من الصور، التي تبرز منحناياتها.

الجدير بالذكر، أن روز كانت قد نشرت صورة لها من طفولتها، وعبر متابعوها عن سعادتهم بصورتها حيث أكدوا أن ملامحها لم تتغير أبداً وأنها تمتلك وجهاً ناعماً وجمالاً ساحراً.