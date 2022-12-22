طليقة أحمد الفيشاوي "القشطة" ندى الكامل تكتسح صافيناز بالبكيني ابو فتله و تثير الجدل بصور عاريه بوصلة رقص جنت الشباب ..اتفرج

القاهرة - باسل النجار - احدثت الجميلة ندى الكامل التي خطفت قلوب المتابعين والجمهور واكتسحت سما المصري وصافيناز فور ظهورها علي مواقع التواصل الاجتماعي طليقة احمد الفيشاوي التي حازت علي اعجاب الجميع بسبب ما قامت به أمام الجميع هي و طليقها السابق من احضان وقبلات ساخنه انها ندي الكامل.

حيث ضجة مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعدة صور لها وهي ترتدي تيشرت اسود قصير جدا كشف عن معظم بطنها وأظهر جزاء كبير من صدرها بصورة كبيرة جدا وارتدت علي هوت شورت اسود قصير مما ابرز ساقيها بطريقة كبيرة جدا حيث كانت تودي تمارين علي أحد الأعمدة في صالة رياضية مما أبرزت جميع جسدها المتناسق واناقتها وجمالها وأنوثتها الطاغية وقوامها المتناسق والرشيق بدرجة كبيرة.

أثارت ندي الكامل مواخر بعد طلاقها من زوجها احمد الفيشاوي وقامت بتغريده لا عمرو كمال تبرز فيها أمام الجميع عن الحب الكبير لها اتجاه عمرو كمال الذي خرجت شائعات أنه سوف يتزوجها.