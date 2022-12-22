أجرأ فيديو.. مودل آش خطفت جمهور سما المصري و انجي خوري بفيديو بدون لباس داخلي: شوفوا جمالي وانوثتي أنا هرمون السعادة

بيروت - ثريا شاهين - انتشر مقطع فيديو جريء لعارضة الأزياء السعودية، الشابة مودل آش، على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وظهرت مودل آش في مقطع الفيديو بدون حمالة صدر كعادتها، وبدأت حديثها بقراءة تعليق لأحد متابعيها قال فيه: "اضغط المضغوط أكثر.. تحياتي لأنوثتك". مردفة: "انا افدي قلبك والله".

ثم قتلت مودل آش في الفيديو الذي رصده محرر "خليجي نيوز" : "انا اجمل سعودية واكثرهن انوثة.. انا ملكة جمال السعودية ومحد قبلي ولاحد بعدي انا شيء ماراح يكرره التاريخ".

وتابعت عارضة الأزياء السعودية: "جمالي وانوثتي راح تذكر في الكتب والتاريخ وانتن ياحسودات موتن قهر... انا أجمل امرأة والي ما يتفق ما عنده ذوق".

وبعدها استعرضت منحنياتها واضافت: "شوفي جمالي.. الناس تطلعني في الشاشة وتتحسن نفسيتها ويتعدل مزاجها.. يروقون وهم رايحين الدوام"

وختمت مودل آش قائلة: "انا هرمون السعادة وأغلب الشباب يحبوني، إذا لم يكن كل الشباب .." وهي تقوم بحركات إيحاءات جنسية فاضحة.

وشاركت الناشطة السعودية الشابة مودل آش، متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بمقطع فيديو آخر حديث ومثير.

وارتدت مودل آش، في مقطع الفيديو لباس ملتصق بجسدها ومكشوف معظم مفاتنها، باللون الأصفر.

وتعمدت بإستعراض مؤخرتها بعدة وضعيات وعبر المرآة التي كانت خلفها، لتظهر معظم منحنياتها بوضوح أمام المتابعين، كما قامت بحركات إيحاءات جنسية.