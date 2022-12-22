هزت يمين وهزت شمال طالبة ثانوي تتحدى سما المصري و صافيناز في وصلة رقص داخل الفصل .. ومتابع التعليم رايح فين

دائما دائما ما تظهر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث ضجه من خلالها وتاتي التعليقات حاده ولاذعه وخصوصا من قبل وزاره التربيه والتعليم التي ادت الى اجراء عقوبات كبيره جدا.

بسبب رقص الطالبات داخل الفصل حيث قامت الطالبه باداء وصله رقص داخل الفصل واصحابها وزملاتها ممن هانت عليها التعليقات المصريه في احد المدارس الثانويه التجاريه داخل الفصل وقامت باداء رقصه هزه الجميع حولها وكانت ترقص على احد المهرجانات الشعبيه التي من خلالها رقصه جريئه تحدد بها اكثر الراقصات على الساحه الان.

وزاره التربيه والتعليم ان الطالبه التي كانت في الفيديو تم معرفه الفيديو والمدرسه التي حدث فيها هذا الفيديو مما ادى الى فصل هذه الطالبه نهائيا من المدرسه ويقدر التحقيق مع مدير المدرسه وسوف تقوم الوزاره باتخاذ اجراءات صارمه و شديده للغايه ضد من يقومون بهذا الفعل وهذه الفيديوهات الشديده التي تؤدي رقصات داخل.

سبب هذا الفيديو عدد كبير من التعليقات الحاده والجاليه للغايه بسبب هذا الفيديو وان وضعت الحرم التعليميه للتعليم فقط وليس من اجل تعليم الرقص والاغاني التي امتلات عقول الطالبات بها.