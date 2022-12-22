وزير الخارجية التركي يؤكد دعم بلاده وحدة أراضي اليمن وسيادته ووحدته السياسية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن بلاده تدعم وحدة أراضي اليمن وسيادته ووحدته السياسية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة.



وقال أوغلو أنهم سيواصلون تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة لليمن، بما في ذلك الصحة والغذاء والتعليم، من أجل التغلب على الصعوبات وضمان الاستقرار.



وأكد إدانة الجمهورية التركية للهجمات الحوثية الإرهابية، لافتاً إلى أن الشعب اليمني في أمسّ الحاجة لوقف التصعيد ووقف العنف خصوصاً في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعانيها.



كما أكد أن على الحوثيين التجاوب الفوري مع هذه الدعوات والكف عن التصعيد، مؤكدا موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ولكل ما من شأنه الحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره.



بدوره دعا وزير الخارجية اليمني، المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمة اليمنية بـ"منظور جديد وعدم النظر إلى ما يجري بمنظور إنساني فحسب".



وقال بن مبارك "النظر إلى ما يجري في اليمن من منظور إنساني فقط لن يحل المشكلة، ندعو المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمة من منظور جديد".



وأشار إلى أن "الحوثيين لم يكونوا أبدا مستعدين لمفاوضات سلام بل وعرقلوها"، لافتا إلى أنه ناقش مع تشاووش أوغلو "بشكل خاص هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وجهود إعادة السلام إلى اليمن".



وأضاف أن بلاده تدعو دائما لإدراج الحوثيين على قوائم المنظمات الإرهابية وتطلب من تركيا اتخاذ موقف أكثر صرامة في هذا الاتجاه على الصعيد الدولي.



وأعرب عن دعم بلاده لكافة جهود تركيا في الدفاع عن استقرارها وأمنها القومي.



وأضاف: "توصلنا إلى توافق حول الوضع والأحداث في اليمن، إيران تتبنى وجهة نظر وموقفا سلبيا للغاية، فرغم تقديمنا ​​كل أنواع التنازلات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وإحلال السلام، لم تستمر الاتفاقات".

