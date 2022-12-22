في حادثة يلفها الغموض.. وفاة مواطن غرقا في خزان مائي بأحد مساجد مدينة إب

توفي مواطن غرقا في خزان مائي إب بأحد مساجد مدينة إب (وسط اليمن) في حادثة يلفها الغموض.



وقالت مصادر محلية إن المواطن "عبده محمد حسن الرحبي" سقط داخل خزان مائي في مسجد البر الذي يقع في قلب مدينة إب، وسط وسط مطالبات بالتحقيق في الحادثة.



وعمل الفقيد الرحبي في خدمة المسجد وملحقاته المختلفة وفي تغسيل الموتى، قرابة عشرين عاما، وعرف عنه تفانيه في عمله وحبه للخير وخدمة المجتمع.



وسادت حالة من الحزن الكبير في أوساط المواطنين ورواد المسجد الذين طالبوا بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.

