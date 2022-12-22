وصف تراجع المعركة بـ"العجز الفاضح".. عدنان العديني: استعيدوا صنعاء تجدوا اليمن الذي سيضيع بدونها

المنامة - ياسر ابراهيم - قال القيادي في حزب الإصلاح، عدنان العديني "منذ أن فقدت الدولة اليمنية عاصمتها قبل ثمان سنوات، لم تتمكن من الاستقرار فوق أي جزء من تراب البلاد". وتسيطر ميلشيات الحوثي على صنعاء منذ سبتمبر 2014.



وأضاف في منشور بصفحته على فيسبوك "هذه الحالة المضطربة سببها الاساس تراجع ارادة استرداد العاصمة صنعاء والقنوع بسلطة تتجاور مع عجزها الفاضح وتتقبل التعايش معه".



وأشار: "هذا العار مصنوع من قبلنا جميعا ويشترك في ترسيمه الجميع، كل الذين يتصرفون كما لو انهم دولة مكتملة رغم اختطاف صنعاء".



وقال نائب إعلامية حزب الإصلاح العديني "استعيدوا صنعاء لنحصل على دولة حقيقية تستطيع تقديم نفسها كممثل للشعب كل الشعب وحامية لكامل تراب الوطن، استعيدا صنعاء تجدوا اليمن الذي سيضيع بدونها".



وفي 21 سبتمبر/ أيلول 2014 سيطرت ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء، واسقطت مؤسسات الدولة ونزوح غالبية المسؤولين خارج البلاد، واندلعت الحرب المستمرة في البلاد للعام الثامن على التوالي.



وخلال السنوات الماضية انحرف مسار الحرب في اليمن نحو صراع داخلي بين أطراف منضوية تحت الحكومة الشرعية، مدعومة من الامارات، واتجهت نحو تصعيد القتال وخوض معارك عنيفة مع القوات الحكومية الشرعية.