شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمليات خاصة للقوات الجنوبية.. قتلى وجرحى حوثيون بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت القوات الجنوبية، مقتل وإصابة عدد من عناصر مليشيات الحوثي في مواجهات شهدتها قطاعات عسكرية شمال محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت القوات الجنوبية، في بيان مساء الأربعاء، إن وحدات خاصة من قواتها نفذت عمليات عسكرية باتجاه مواقع تمركز المليشيات في قطاعي الفاخر وبتار وحققت أهدافا مباشرة وخلفت قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات إضافة إلى إعطاب آلية عسكرية.

وأكدت أن القوات الجنوبية كبدت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر فادحة في قطاعات الفاخر وبتار ومريس بمحافظة الضالع.

وشهدت مواقع الخلل ووينان والزيلة بجبهة مريس، الليلة، مواجهات محتدمة تمكنت فيها وحدات القوات الجنوبية والمشتركة من إخماد نيران أسلحة المليشيات الحوثية من خلال قصف مباشر ومركز استهدف مواقع المليشيات وكبدها خسائر كبيرة.

واعتبرت القوات الجنوبية عملياتها ردا على تحركات المليشيات الحوثية التي تحاول من وقت لآخر القيام بعمليات هجومية بمقذوفات الطيران المسيرة والأسلحة بعيدة المدى التي تطال في الغالب الأعيان المدنية وتخلف خسائر في الأرواح والممتلكات.

في السياق، كثفت اللجنة العسكرية والأمنية العليا، أهم هيئة تابعة للمجلس الرئاسي، من تحركاتها لترتيب الصفوف العسكرية والأمنية لمواجهة مليشيات الحوثي.

وواصلت فرق اللجنة زيارتها للوحدات والمحاور العسكرية في محافظات تعز والحديدة برئاسة مدير عام ديوان وزارة الدفاع اللواء ركن علي محسن الحارثي.

ونفذ فريق اللجنة العسكرية والأمنية، زيارات لمركز التدريب والتأهيل الرئيسي للمقاومة الوطنية، وقيادة محور البرح وقيادة قطاع أمن الساحل الغربي وإدارة أمن المخا والأمن المركزي.

واطلع الجانب العسكري في الفريق على قطاع التدريب والتأهيل في قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد ركن التدريب والتوجيه في المقاومة الوطنية، اللواء الركن محمد عبدالله القوسي، أهمية الدور المنوط باللجنة العسكرية والأمنية في سياق تصحيح مسار المعركة الوطنية، التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة دولته ودفن خرافة الولاية ومواجهة المشروع الإيراني.

القوسي أوضح أن المقاومة الوطنية اعتمدت أسس بناء الجيوش النظامية منذ لحظة التأسيس الأول، وحققت الكثير من النجاحات في الخطط التي وضعها نصب عينه مؤسسها وقائدها العميد طارق صالح.

واعتبر فريق اللجنة العسكرية ما حققته المقاومة الوطنية وتماسكها واحترافيتها ثمرة طبيعية لاعتمادها الأسس السليمة في البناء والتدريب والتأهيل.

وعقد الجانب العسكري في الفريق اجتماعًا مع قيادة محور البرح- غرب تعز، واستمع إلى إيجاز عن طبيعة العمليات العسكرية والانتشار في خطوط التماس مع مليشيات الحوثي على طول امتداد المحور.

وأشاد فريق اللجنة العسكرية بمستوى التخطيط والتكتيك ومدى الجاهزية التي تتمتع بها الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في هذا المحور.