كما خلقها الله .. القشطة هيفاء وهبي خرجت من الحمام عارية وأثارت جنون الشباب بحركات خادشة للحياء

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 11:09 مساءً - أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور جريئة للفنانة هيفاء وهبي، سبق وأن قامت الفنانة بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة فاضحة حسب وصف جمهورها على السوشيال ميديا.

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت الصور المتداولة مع جمهورها أثناء زيارتها للإمارات خلال الفترة السابقة.

وأطلت هيفاء من أحد فنادق دبي، وهي ترتدي منشفة الاستحمام فقط، وقامت بحركات غير لائقة كما وصفها الجمهور، حيث تعمدت استعراض وابراز مؤخرتها بشكل لافت.

ورغم الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها هيفاء وهبي بالتعليقات، إلا أن البعض تغزل بجمالها وذهب أحد المعلقين بالقول:"ياليت كنت أنا المصور".

وتتعمد هيفاء وهبي إثارة الجدل من خلال الصور والفيديوهات التي تشاركها مع جمهورها على السوشيال ميديا بشكل شبه يومي، وفي أحدث إطلالة لها، ظهرت هيفاء وهبي داخل سيارتها بالعاصمة المصرية القاهرة، بإطلالة جميلة نالت إعجاب المتابعين.

وكانت هيفاء وهبي قد قضت اجازتها بالساحل الشمالي المصري، وحرصت على مشاركة جمهورها صور وفيديوهات من رحلتها بشكل شبه يومي.

واختارت هيفا في آخر إطلالة لها من الساحل الشمالي ملابس فاتحة تناسب الشاطئ، حيث ارتدت شورت قصير باللون الأبيض، مع كروب توب ضيقة باللون الزهري الفاتح، وفوقه قميص ملوّن، ومنقوش بالورود. كما تركت شهرها منسدلاً خلفها، ووضعت نظارة شمسية رائعة.

وهيفاء وهبي هي فنانة استعراضية وممثلة لبنانية، اشتهرت بأغانيها المثيرة للجدل، واطلالاتها الجريئة التي رشحتها لتكون ضمن قائمة مجلة “askmen.com” للنساء العشر الأكثر جاذبية في العالم العربي وهي القائمة التي ضمت الملكة رانيا، والمطربة اللبنانية مي حريري.

https://www.instagram.com/p/CU7B2-qFF6x/