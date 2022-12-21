مقتل 3 جنود وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية شرق أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة جنود وأصيب آخرون، يوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية تابعة للقوات المشتركة شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "عبوة ناسفة انفجرت بدورية أمنية في مركز مديرية المحفد، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين فضلا عن تضرر الدورية".



والجمعة الماضي، قتل جندي وأصيب 5 أخرين بانفجار عبوة ناسفة بدورية للقوات التي تضم قوات حكومية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي في مديرية مودية.



وبين الحين والأخر، تشهد محافظة أبين حوادث إرهابية مماثلة خلفت عشرات القتلى والجرحى معظمهم من قوات المجلس الانتقالي التي أعلنت في وقت سابق عملية عسكرية تحت مسمى محاربة تنظيم القاعدة في أبين.

