أسوشيتد برس: الصليب الأحمر يقوم بزيارة نادرة لقرابة 3400 محتجز على جانبي حرب اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف الصليب الأحمر يوم الأربعاء عن قيامه بزيارات نادرة لآلاف السجناء على جانبي الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ ثماني سنوات، وهي خطوة يمكن أن تمهد الطريق لتبادل المحتجزين بين الخصمين.



وقال فابريزيو كاربوني، مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأوسط، لوكالة أسوشيتد برس إن أعضاء المنظمة شاهدوا أكثر من 3400 فرد في زيارة استغرقت 10 أيام لمنشأة في المملكة العربية السعودية في ديسمبر، ورحلة منفصلة إلى العاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر تشرين الأول.



وقال إن أعضاء المنظمة سُمح لهم بالوصول إلى بعض أكثر "الأماكن سرية وحساسية" في كل بلد، وسيكونون قادرين على إبلاغ أحباء العديد من المعتقلين بمكان وجودهم.



وقال كاربوني: "هذا يعني أن السلطات تقبل وجودنا وما يأتي مع وجودنا، وهو القدرة على تكرار الزيارات، بالإضافة لحقيقة أننا سنبلغ العائلات".



وأصبح الصراع اليمني أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث قتل أكثر من 150 ألف شخص، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح.



ولم يفرج أي من الجانبين عن عدد السجناء الذين يحتجزهم بسبب النزاع، لكن يُقدر أن عشرات الآلاف احتجزوا على مدار الحرب، والعديد منهم يعيشون ظروفاً قاسية.



وجرت آخر عملية تبادل جماعي في عام 2020، وأشرف عليها الصليب الأحمر، وشهدت عودة أكثر من 1000 محتجز إلى ديارهم، فيما اعتبر خطوة مهمة نحو السلام.



ووفقًا لاتفاقية 2018 في ستوكهولم، وافقت الأطراف المتحاربة على مبادلة أكثر من 15000 سجين، على الرغم من أنه من غير الواضح عدد الذين تم إطلاق سراحهم حتى الآن.



وقال كاربوني إن زيارات السجون ستعزز "إجراءات بناء الثقة" بين طرفي الصراع، لكنها كانت أيضًا بادرة أمل لأولئك الذين ما زالوا مسجونين على جانبي الخطوط الأمامية للحرب.



وقالت المنظمة في بيان أعلن عن الزيارات "ننتظر اختتام المفاوضات السياسية للإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالنزاع ونقلهم وإعادتهم إلى الوطن حتى يمكن لم شملهم بعائلاتهم بعد سنوات من الانفصال".



في أكتوبر / تشرين الأول، فشل التحالف والحوثيين في تجديد الهدنة التي كانت أطول فترة هدوء للقتال خلال الحرب. كان وقف إطلاق النار ساري المفعول في البداية في أبريل / نيسان وأثار الآمال في سلام أكثر ديمومة.



منذ ذلك الحين، سعت الأمم المتحدة والهيئات الأخرى إلى جعل الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية يجلسون مرة أخرى لمناقشة تسوية سياسية.



تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما هو معروف دوليًا، دورًا يتسم بالسرية للتحقق من حالة أسرى الحرب وتشرف بانتظام على عمليات التبادل في النزاعات حول العالم. وشكرت المنظمة كلا الجانبين في اليمن لتعاونهما في السماح بالوصول إلى المعتقلين، لكنها حثتهم على العودة إلى محادثات السلام.



وقال كاربوني: "آمل حقًا أن تساعد زيارتنا في خلق هذه البيئة لمزيد من المفاوضات المواتية".

