اليمن.. وفاة وإصابة 17 مدنيًا بحادث مروري في منطقة العَنَد بـ"لحج"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب 17 مدنيًا، مساء الثلاثاء، في حادث مروري بمنطقة العند، في مديرية "تبن" مركز محافظة لحج، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن حادثا مروريًا وقع بين سيارة تقل مسافرين، وأخرى للنقل الثقيل، في طريق جول مدرم، بمنطقة العند، أسفر عن وفاة خمسة مدنيين، وإصابة 12 آخرين.

وأوضحت المصادر، أن جروح المصابين متفاوتة بين البليغة والمتوسطة، ونقلوا على إثرها لمركز المحافظة للعلاج في مستشفى ابن خلدون.

وأشارت المصادر إلى أن سيارة نقل المسافرين كانت قادمة من مديرية القبيطة، وفي طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتكررت حوادث السير في الطريق الرابطة بين محافظتي لحج وتعز والعاصمة المؤقتة عدن؛ جراء سوء الطريق فضلا عن تهور السائقين وغياب الاضاءات في الطرقات.

