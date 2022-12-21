خلال 24 ساعة.. مليشيا مدعومة من الإمارات تختطف 48 مدنيًا في شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر حقوقية في محافظة شبوة، الثلاثاء، إن مليشيا دفاع شبوة المدعومة إماراتيًا اختطفت خلال 24 ساعة الماضية 48 مدنيًا وأودعتهم سجونها السرية في مدينة عتق مركز المحافظة.

وأوضحت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أنه وخلال الأسبوع الأخير ارتفعت وتيرة الاختطافات، وتجاوز عدد المخفيين قسرًا 70 مدنيًا.

وأشارت إلى أن شكاوى عديدة تصل إلى محافظ المحافظة عوض الوزير الذي يقود نجله أحد الوية مليشيا دفاع شبوة، وذلك بخصوص ملف الانتهاكات، والاختطافات التعسفية؛ إلا أنه يتجاهلها ويتهرب من لقاء الشخصيات الاجتماعية الساعية في هذا الملف.

وعمدت مليشيا دفاع شبوة إلى جانب باقي التشكيلات العسكرية الأخرى إلى فرض سياسة الاختطاف والاخفاء القسري منذ سيطرتها على المحافظة في أغسطس الماضي؛ وذلك في إطار القمع المراد منه إسكات أي أصوات مناوئة، وفرض السيطرة الكاملة على المحافظة التي باتت خارج سيطرة القوات الحكومية.