صنعاء.. تدهور صحة مختطف في سجون مليشيا الحوثي وابنته تهدد بحرق نفسها إذا لم يتم الافراج عنه

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت ابنة مختطف في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، عن تدهور صحة والدها جراء التعذيب والإهمال الطبي، مهددة بإحراق نفسها إذا لم يتم الافراج عنه.



ونشر الحقوقي عبدالرحمن برمان، المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة(ACJ)، مذكرة من ابنة المختطف في سجون مليشيا الحوثي "محمد المخمري" رفعتها إلى النيابة الجزائية، تكشف فيها عن إصابة والدها بعدة أمراض داخل السجن.



وقالت آية محمد المخمري، "إن والدها المعتقل لدي الحوثيين منذ 2019 تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، وتم منعه من الاتصال من لحظة اختطافه لأكثر من سنة ونصف، الأمر الذي عرضه للعديد من الأمراض منها السكر والضغط وتمزقات في الكبد وبدء فقدان النظر".



وأشارت إلى تدهور صحة والدها قد يعرضه للوفاة؛ محملة الحوثيين المسؤولية عن حياته.



وهددت ابنة المختطف بإحراق نفسها أمام جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في صنعاء، في حال حصل مكروه لوالدها، داعية إلى سرعة الإفراج عنه.



ويشكو مئات المختطفين في سجون مليشيا الحوثي من الإهمال الطبي، الأمر الذي فاقم من وضعهم الصحي المتدهور بفعل التعذيب وظروف السجن السيئة.

