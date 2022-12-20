العليمي: دعم الحكومة الشرعية "خيار أمثل" لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، إن دعم الحكومة الشرعية خيار أمثل لاستعادة السلام والاستقرار في بلاده.



جاء ذلك خلال لقائه ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، وفد البرلمان الاوروبي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ديفيد ماكاليستر، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال اللقاء وضع العليمي الوفد الأوروبي الرفيع أمام مستجدات الساحة الوطنية، والجهود الاوروبية المطلوبة لإحلال السلام والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.



وأعرب الرئيس عن تقديره للموقف الأوروبي الداعم للشرعية الدستورية، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك التدخلات الأوروبية الإنسانية والانمائية في مختلف المجالات.



وأكد العليمي أهمية مضاعفة الضغوط الدولية على المليشيات الحوثية الإرهابية، ودعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كخيار أمثل لجلب السلام والحد من التداعيات الكارثية للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.



وطالب الرئيس في هذا السياق المجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بالنظر الى ممارساتها وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي التي فاقت فيها تنظيمي القاعدة وداعش، وحلفائها في الحرس الثوري الايراني.



من جانبه أكد الوفد الأوروبي، دعمه كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، وأهمية الضغوط الدولية المكثفة لإحياء العملية السياسية في البلاد.



والاثنين، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يدعم المجلس الرئاسي برئاسة العليمي، باعتباره أفضل الجهات الموجودة لبناء عملية سلام واستعادة الدولة اليمنية.



ولفت المصدر، إلى أن الخلاف داخل المجلس الرئاسي بسبب مصالح خاصة أو سياسية يزعج الداعمين له، وستُبذل جهود من أجل إنهاء هذا التوتر في المجلس.



والأسبوع الماضي طالب الاتحاد الأوروبي، في بيان جميع الأطراف اليمنية بالعمل على الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مجدداً تأكيد "أهمية اليمن في سياق بناء شراكة استراتيجية مع البلدان في منطقة الخليج.



وأعلن الاتحاد التزامه بدعم جهود الرئيس رشاد العليمي، داعياً "جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الإقرار بالأهمية الجوهرية لوحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل السلام المستدام في اليمن".

