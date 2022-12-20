سقطرى... سيول الأمطار تقطع الخطوط الرئيسية المؤدية إلى العاصمة حديبو ومطارها

المنامة - ياسر ابراهيم - تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى بقطع الطرقات بين مدن وقرى الأرخبيل وأضرار في البنية التحتية والممتلكات.



وقالت مصادر محلية، إن سيول الأمطار التي شهدتها الجزيرة تأثراً بالمنخفض المداري، تسببت بقطع الطرق عن مدينة حديبو ومطارها، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي، وألحقت أضراراً في البنية التحتية.



وقام وكيل محافظة سقطرى، الدكتور عيسى مسلم، بجولة تفقدية إلى الأماكن المتضررة وتفقد أحوال المواطنين.



ودعا الوكيل "مسلم" الحكومة بسرعة التدخل لإصلاح الطرق المتضررة وعمل حلول استراتيجية تسهل من حركة المواطنين ووصلوهم إلى مصالحهم دون أي عوائق.



ويشهد الأرخبيل منذ مساء الأحد، أمطاراً غزيرة ورياح شديدة، تأثرا بمنخفض مداري وعاصفة استوائية في بحر العرب.

