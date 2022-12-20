شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النص الكامل لمقابلة الرئيس الدكتور رشاد العليمي مع قناة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في لقاء خاص مع قناة العربية، تحدث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حول مستجدات الوضع المحلي، وجذور التواجد الإيراني في اليمن، والعلاقات الاستراتيجية مع دول تحالف دعم الشرعية، والمواقف الدولية من المليشيات الحوثية الإرهابية.. فيما يلي النص الكامل للمقابلة:

النص الكامل لمقابلة الرئيس الدكتور رشاد العليمي مع قناة العربية

العربية: مشاهدينا الكرام اهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.

دكتور رشاد أهلا وسهلا سعيد بتواجدك معي في هذا اللقاء وانكم خصيتم قناة العربية بهذا اللقاء وهو الأول بعد تسلمكم مقاليد هذا المجلس.

دعني أبدأ معك فخامة الرئيس من الملف حديث الساعة، موضوع هذه الهدنة في اليمن ومصيرها ومآلاتها اليوم. في بداية اكتوبر الماضي اعلنت الامم المتحدة فشل جهودها لتمديد الهدنة بعد جولات مكوكية ومحادثات استمرت أشهر لماذا انهارت وفشلت الهدنة في اليمن؟

الرئيس: شكرا كثيرا اخ خالد وانا سعيد ان اكون مع العربية اليوم وهي قناتي المفضلة وبالذات ان اكون معك لاني من المعجبين بسؤالك المباشر.

في الواقع ان موضوع الهدنة نحن كما تعرف عندما تشكل مجلس القيادة الرئاسي كانت الهدنة قائمة وقمنا بتجديدها من طرف الحكومة الشرعية لكن منذ 2 اكتوبر الماضي الميليشيات الحوثية الارهابية رفضت تمديد هذه الهدنة رغم كل الجهود التي بذلت سواء من الاشقاء في قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية والمبعوث الاممي والامريكي، وجهود ايضا عمانية بذلت في هذا الاتجاه، لكن للأسف رفضت الميليشيات وحتى هذه اللحظة تجديد الهدنة.

وطبعا كانت الهدنة هشة، وقامت على ثلاثة عناصر رئيسية الأول فتح مطار صنعاء الدولي لأهلنا في صنعاء والثاني كان ميناء الحديدة، وتسهيل دخول المشتقات النفطية، والثالث كان فتح طرقات تعز المحاصرة منذ سبع سنوات من الميليشيات.

العربية:هذه مطالب؟

الرئيس:هذه كانت عناصر الهدنة..العناصر الرئيسية التي من قبل الحكومة الشرعية نفذناها، فتح مطار صنعاء وكنا حريصين على فتح مطار صنعاء وكانت هناك مبادرات من الحكومة الشرعية منذ سنوات لفتح مطار صنعاء، لكن الميليشيات الحوثية الإرهابية، ترفض كل هذه العروض وتتعذر باعذار واهية ونحن حريصون ان يستفد اهلنا في صنعاء والمناطق المجاورة لها تحت سيطرة الميليشيات من فتح مطار صنعاء.

هم رفضوا ما يخصهم، رفضوا فتح طرق تعز ولازالت طرق تعز محاصرة حتى هذا اليوم، ايضًا خلال فترة الهدنة كانت هناك خروقات متعددة في كل الجبهات، وهناك مئات الشهداء والجرحى من الجيش الوطني، والمقاومة والتشكيلات العسكرية في كل الجبهات ورغم ذلك كنا نتحمل في الحكومة الشرعية ونتجاوز هذه الانتهاكات املا في ان تستمر هذه الهدنة وننتقل إلى وقف إطلاق النار ومشاورات سياسية تفضي إلى السلام والاستقرار الذي سيستفيد منه شعبنا اليمني في كل مكان.

العربية: اثناء جولات المفاوضات التي كانت تتم في موضوع الهدنة وتمديدها، هل كان الحوثيون يصرحون بموافقهم برفضها، أو بتصعيد سواء كان على الارض أو على طاولات المفاوضات، ام إنه ا كانت مماطلة تجري دون الحديث بشكل صريح عن موقفهم ؟

الرئيس: اولا هم لم يلتزموا بما يخصهم في مسألة الهدنة وهي فتح طرق تعز، وهذا بالنسبة لنا كان مبرر موضوعي اننا لا نجدد الهدنة، وبالتالي ممكن نغلق مطار صنعاء، ونوقف تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ونحن نعرف ان ميناء الحديدة بالنسبة للحوثي والمشتقات النفطية يستفيد منها الحوثيون بعشرات بل بمئات المليارات يعني على كل باخرة نفط يحصلون على حوالى خمسة مليارات ريال يمني، وهذه كان يفترض وفقا لاتفاقية ستكهولم ان كل ايرادات مواني الحديدة تذهب إلى مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الارهابية ولكن نحن عندما تشكل مجلس القيادة الرئاسي اعلنا في برنامجنا امام مجلس النواب ان موضوع المرتبات هو موضوع رئيسي بالنسبة لنا في مناطق سيطرة الحوثيين وإنه لا نرضى ان يبقى اهلنا في مناطق الحوثي دون مرتبات وتعرف انت ان الميليشيات الحوثية نهبت اكثر من 45 مليار ريال من البنك المركزي في الحديدة وكانت وفقا لاتفاقية ستوكهولم مخصصة لمرتبات الموظفين في مناطق الميليشيات الحوثية، ولم يحرك ساكنا مجلس الامن ولا حتى بإدانة لهذه المبالغ المالية التي نهبها الحوثيون من فرع البنك المركزي في الحديدة وسخروها لمجهودهم الحربي.

العربية: ماذا كان موقف الوسطاء الدوليين اثناء هذه المفاوضات، يرون انكم تلتزمون بشروط للتهدئة والهدنة في مقابل تصعيد وعدم التزام على سبيل المثال في موضوع حصار تعز وفتح الطرق ؟ ما هو موقفهم؟

الرئيس: في الواقع الموقف الدولي يضغط على الحكومة والشرعية ويضغط على قيادة التحالف، ودائما خطابهم يقول انتم دولة، انتم مؤسسة، انتم لديكم التزامات امام مجتمعكم اليمني، والمجتمع الدولي وبالتالي هذه ميليشيات ونحن عندما نضغط عليكم، فاننا نضغط باعتباركم مؤسسة تحترم نفسها وقوانينها ودستورها وشعبها لكن هذه الميليشيات لا تأبه لاي شي على الاطلاق.. طبعا هذه المبررات يطرحوها باستمرار، لكن كانت تصدر ادانات سواء من المبعوث الاممي الذي ادان عدم تجديد الميليشيات للهدنة، والمبعوث الامريكي ادان ايضا هذه الاعمال لكن للاسف هذا لا يكفي.

الاقوال والادانات ليست كافية، بل لا بد من افعال تضغط على هذه الميليشيات للمجيء إلى طاولة المشاورات لإيقاف الحرب ولتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني.. هذا هو المطلوب من المجتمع الدولي ومن المبعوث الاممي والمبعوث الامريكي وليس الإدانات فقط.

العربية: انتم لم تلمسوا اي ضغط من قبل المبعوث الدولي وحتى الوسيط الامريكي على الحوثيين في هذا الشأن؟

الرئيس: انا اعتقد ان هناك ضغوط يمارسوها لكن كلها في إطار الادانات، بينما نحن نريد أن تنتقل هذه الإدانات إلى أفعال، وهذا ما خاطبنا به المجتمع الدولي، وقلنا لهم ان الاقوال لا تكفي مع هذه الميليشيات.

العربية:ما الذي تطالبون به تحديدًا المجتمع الدولي في خطاباتكم معه؟

الرئيس:نحن نطالب المجتمع الدولي ان يصنف هذه الجماعة الارهابية كجماعة إرهابية، لان هذه الجماعة الإرهابية هي جزء من الحرس الثوري الإيراني، وهي جزء من حزب الله وهذه الجماعات مصنفة إرهابية، فلماذا لا تصنف هذه الجماعة مثلها!!.

كانت اتخذت خطوة من قبل الادارة الامريكية السابقة بتصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، لكن للأسف الادارة الجديدة اتت والغت هذا التصنيف وهذا نحن اعتبرناه مكافأة للحوثيين نحن نقول للمجتمع الدولي لا تقدموا حوافز للميليشيات الارهابية لأنها تتمادى اكثر، كلما قدمت حوافز للمليشيات من المجتمع الدولي أو الاقليمي كلما هم غلبت مصلحة ايران على مصالح الشعب اليمني واستمرت في اعمالها الارهابية وممارسة العنف ضد الشعب اليمني، ضد النساء والأطفال، وضد الممتلكات الخاصة، والعامة.

كل هذه الانتهاكات ارتكبتها المليشيات وهي لا تختلف عن ممارسات داعش والقاعدة، انت عندما تقارن بين ما تعمله هذه الميليشيات وما تقوم به من اعمال اجرامية ضد الشعب اليمني وتقارنها بالأفعال التي تقوم بها منظمات القاعدة وداعش ستجد إنه ا لا تختلف تماما عن هذه الممارسات وهناك ايضا تخادم بين تنظيم القاعدة وداعش واثبتنا هذا عمليًا، كان لدينا معتقلين محكوم عليهم في قضايا ارهابية ومنها الاعتداء على المدمرة الامريكية (يو اس اس كول) تم الافراج عنهم من قبل الميليشيات الحوثية الارهابية وتم ايضا تزويدهم بالأسلحة والمعدات، والاموال وأطلقوهم في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية للقيام بعمليات إرهابية، وحصلت مواجهات بين هذه العناصر ووحدات مكافحة الارهاب وقتل حوالى ثمانية من هذه العناصر في الضالع، واستشهد علينا خمسة بمن فيهم قائد مكافحة الارهاب في الضالع.

هذا نموذج فقط من التخادم مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، ونحن ابلغنا المجتمع الدولي وكل الاجهزة الامنية ابلغتهم اجهزتنا الاستخبارية بهذه المعلومات كاملة.

العربية:في الوقت الذي تقولون فيه انتم بان عدم وجود ضغط دولي حقيقي اليوم على الميليشيات الحوثية أسهم في تماديها وافشال هذه الهدنة، وتصعيدها في اكثر من منطقة واستمرار حصارها على تعز وغيرها من المناطق، لكن هناك من يتهم الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس إنه جزء من مشكلة، حيث هو كذلك ادى إلى تمادي الحوثي بكل إجراءاته على الأرض..بمعنى لماذا تلتزمون انتم من طرفكم بكل شروط التهدئة في مقابل عدم التزامهم وعدم فك الحصار كشرط رئيسي من شروط استمرار هذه الهدنة والتهدئة؟

الرئيس:صحيح اتفق معك هناك لوم شعبي حتى في مناطق سيطرة الحوثيين، هناك لوم شعبي على الحكومة الشرعية وعلى المجلس لماذا يقدم كل هذه التنازلات في حين لم تقدم المليشيات الإرهابية شيئا، وهذا صحيح، ورغم ذلك نحن تحملنا هذا واتخذنا هذه الخطوة بهدف رفع المعاناة عن شعبنا اليمني.

الشعب اليمني يعاني معاناة شديدة انسانية خاصة في مناطق سيطرة الحوثي بالتالي نحن وافقنا على إستمرار الهدنة في ظل تعنت المليشيات من اجل مصلحة شعبنا اولًا هذا رقم واحد، والشيء الثاني من اجل فضح دعاوى هذه الميليشيات امام المجتمع الدولي لأنها كانت تدعي إنه ا جماعة مظلومة وان هذه الحرب هي ظالمة عليها، واليوم توقفت الحرب من طرف واحد الا من قبل الميليشيات التي استمرت في حربها، وهي تعلن إنه ا ستواصل هذه الحرب، هذا فضحها امام الشعب اليمني أولا وفضحها امام المجتمع الدولي انهم ليسوا مشروع سلام. ونحن نقول هذا الكلام للمجتمع الدولي، نحن دعاة سلام في مجلس القيادة وفي الحكومة وفي التحالف، ولكن ليس لدينا شريك للسلام من جانب الحوثيين.

العربية:إلى متى ستستمرون بهذا الشكل، هل تعتقد اليوم أن المجتمع الدولي بحاجة إلى فضح هذه الميليشيات، ما الصورة اصبحت واضحة، تصعيد في كل مكان من جانب الحوثيين، وكانت هناك ممارسات لكسر وافشال الهدنة وما زال هناك رفض لذلك واستمرار في تهديد الملاحة البحرية، المواطن اليمني يقول إلى متى، ما رايك؟

الرئيس:هذا السؤال نحن نطرحه في مجلس القيادة الرئاسي انا واخواني نناقشه مناقشة مستفيضة ونناقشه ايضا في الحكومة نحن في الواقع نعتقد ان مجلس الدفاع الوطني عندما اجتمع اتخذ قرارا وهو رد على هذا التصعيد الارهابي للجماعة الحوثية المتمثل في استهداف المنشآت النفطية واستهداف الملاحة الدولية واستمرار الهجمات العسكرية على كل الجبهات هذا دفعنا إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني.

مجلس الدفاع الوطني البعض لا يعلم ما هو، مجلس الدفاع الوطني يشكل من الرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشورى والوزراء المعنيين بالدفاع الوطني كالداخلية، الدفاع الامن السياسي، الامن القومي، والوزارات المعنية بالدفاع الوطني.

اجتمعنا معا في هذا المجلس، واتخذنا قرار تصنيف الميليشيات جماعة ارهابية، هذا القرار اتخذ من قبل مجلس الدفاع الوطني، ثم وجه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات لترجمة هذا التصنيف إلى اجراءات اقتصادية وإدارية.

هناك عشرات الشركات التابعة للميليشيات الارهابية التي تقوم بتهريب المشتقات النفطية الايرانية إلى ميناء الحديدة، هناك عشرات أو مئات من محلات الصرافة التي تعمل مع الميليشيات الارهابية الحوثية، هناك الكثير من البنوك التي تتعامل مع هذه الشركات والقيادات الحوثية الإرهابية.

الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، بينما الحوثي الان بدأ يصعد امام المجتمع الدولي ويقول لهم ان هذه الاجراءات ستدفعني إلى اعلان الحرب، في حين هو لم يتوقف عن الحرب، ويرفض السلام والهدنة، ولذلك ليس هناك جديدا في موقفه هذا.

نحن كان بإمكاننا ان نوقف مطار صنعاء، نوقف الرحلات ولكن استمرينا من ناحية إنسانية، واستمرينا في تسهيل دخول المشتقات النفطية، ولكن المشتقات النفطية ليس للشركات التابعة للقيادات الارهابية الحوثية التي تهرب النفط الايراني، نحن راعينا الجوانب الانسانية بالنسبة لأهلنا الموجودين في اطار سيطرة الميليشيات الحوثية وفي نفس الوقت اتخذنا هذه الاجراءات ومستمرين فيها وسيكون هناك تحديث لهذه القائمة السوداء.

العربية: فخامة الرئيس حتى اقفل هذا الملف وخاصة الموقف الدولي، هناك موقف موحد في مجلس الامن تجاه الأزمة اليمنية لكنه حتى الان لم يترجم على ارض الواقع بالتعامل مع هذه الميليشيات، اسألك لماذا في تقديركم لم يترجم هذا الأمر، وهل هناك حسابات تحول دون تحرك دولي قوي وصارم في مواجهة الميليشيات الحوثية في هذا التوقيت؟

الرئيس: اخي العزيز المواقف الدولية اولا هي مواقف دول وهذه الدول لها مصالح، ومواقفها دائما تعبر عن هذه المصالح، طبعا لا يمكن ان نضع المجتمع الدولي كله في سلة واحدة، ويمكن ان يكون لبعض الدول تأثير اقوى على الساحة الدولية وهناك دول تأثيرها ثانوي أو اقل.

نحن نعتقد أن الدول التي لها تأثير قوي ويمكن ان يشكل موقفها فعلا ضغطا على الميليشيات الحوثية ربما لها حساباتها المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية في المنطقة ومرتبطة بملفات الصراع في المنطقة ومرتبطة بالملف النووي الإيراني، ومرتبطة بالعلاقة مع ايران، قضايا كثيرة متشابكة، وبالتالي انت تذكر ان اول زيارة لي لدولة اجنبية خارج اطار المنطقة كانت إلى المانيا، لأننا ندرك ان الموقف الالماني موقف مهم داخل الاتحاد الاوروبي والحوثيون كانوا يراهنون كثيرا على المواقف الالمانية وكان لهم تواجد لعناصرهم التي تسمى بالناعمة في أوروبا، في امريكا وفي هذه المناطق، لكن الان حصل تغير في الموقف الاوروبي.

العربية: صحيح بدليل البيان الأخير..بيان الاتحاد الأوروبي؟

الرئيس: البيان الاوروبي الاخير نحن رحبنا بهذا البيان فيما يخص الحوثي طبعًا.

العربية: كان فيه موقف اكثر صرامة اكثر وضوح ربما تجاه الحوثيين.

الرئيس: نعم لكن هل هذا الموقف مرتبط بالوضع في أوكرانيا، مرتبط بدور ايران في أوكرانيا، ما يهمنا هو الوضع في اليمن، لكن التعبير كان واضحا، اول ادانة من الاتحاد الاوروبي كانت واضحة وشفافة بالنسبة لجماعة الحوثيين الارهابية، لكن نحن قلنا في بياننا عندما رحبنا ان هذا لا يكفي نحن نطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

العربية:الموقف الامريكي ربما هو الاهم في هذه الزاوية، هل لمستم اي تغيير في الموقف الامريكي اليوم ؟

الرئيس: لا يوجد تغيير واضح في الموقف الامريكي حتى الان بالنسبة لنا، باستثناء الادانات من سفيرهم في اليمن والاحاطة التي سمعناها امام الكونجرس وهي كانت احاطة بالنسبة لنا نعتبرها فضح للمشروع الايراني الذي تنفذه الميليشيات الحوثية الارهابية في اليمن وفي المنطقة.

العربية:مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذه المقابلة الخاصة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، حياك الله دكتور رشاد.. دكتور انت تدرجت ربما في السلك السياسي وفي القيادة السياسية في اليمن في اكثر من منصب وعاصرت الكثير من التغيرات والحروب ايضا التي كانت مع ميليشيا الحوثي على مدى تاريخ اليمن، اريد ان اسألك حول الموقف الامريكي من العلاقة بين ميليشيا الحوثي وايران، إلى أي مدى تتفهم الولايات المتحدة الامريكية بكل سلطاتها البيت الأبيض، البنتاغون، والخارجية، وكذلك الكونغرس هذه العلاقة بين ميليشيا الحوثي وايران؟

الرئيس: اخي العزيز نحن اثناء الحروب التي خاضتها الحكومة مع المتمردين الحوثيين الذين كنا نسميهم المتمردين في حينها، اولا يجب ان يعرف الجميع اخ خالد بداية هذه المليشيات، فالبعض يعتقد أن هذه الميليشيات بدأت ما بعد العام 2000 وهذا الكلام غير صحيح.

الخلايا الايرانية بدأت تتشكل في اليمن عام 1983 بالتزامن مع تكوين حزب الله في لبنان وكان على رأس هذه المجموعة بدر الدين الحوثي ابو عبدالملك، وصلاح فليتة ابو محمد المتحدث الرسمي للمليشيات، كانوا هم المسؤولون عن هذه الخلايا وقاموا بعمليات ارهابية في صنعاء من بينها القاء قنابل على سينما بلقيس وقتل حارس السينما في تلك الفترة، واعمال اخرى ارهابية وتم ضبطهم وسجنهم وبعضهم هربوا إلى ايران في حينها، ثم عادوا بوساطة مع الحكومة في عام 1986.

إذا ما يجب معرفته هو ان الميليشيات الايرانية بدأت تتشكل في اليمن بالتزامن مع بداية تشكيل حزب الله في لبنان، هذا يجب ان يكون واضحا عند الجميع، ان مشروع ايران جاء وفق خطة استراتيجية مبكرة وليست وليدة 2000 أو 2004، يعني القضية بدات بعد عودة الخميني وبداية المشروع الاسترتيجي للتوسع الايراني في المنطقة.

فيما يتعلق بالعلاقة الايرانية نحن حاولنا خلال الحروب التي خاضتها الحكومة مع المتمردين في صعدة في تلك الفترة ان نقنع المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الامريكية أن هناك دعم ايراني غير محدود لهذه الجماعة وكنا نسلم ملفات بوثائق وادلة متعددة وكل ما كان يأتي وفد امريكي إلى صنعاء كنا نسلمه ملف من هذه الوثائق.

اعطيك قصة، جاءنا الجنرال ماتيس الذي كان قائد القوات المركزية في 2010، جاءنا إلى صنعاء والتقيت به، واقمنا له مأدبة غداء في نادي ضباط الجيش وسلمته ملف، وقلت له هذا ملف يثبت دعم ايران لهذه الجماعة، وهو الملف رقم 20 الذي نسلمه للادارة الامريكية حول علاقة ايران ودعمها للمتمردين في صعدة لانهم دائما يقولون لنا الادلة غير كافية.

فقلت له ما رايك انا اسلمك الان ملف ويمكن هذا الملف رقم 20، قال شوف لا تتعب نفسك قلت له لماذا ؟ قال نحن مقتنعون في البنتاغون والسي اي ايه ان هذه جماعة تتبع ايران ومدعومة من ايران ولكن من يقنع البيت الابيض، هذا في عام 2010، ماتيس الذي اصبح وزيرًا للدفاع في عهد ترامب.

فقط هذا للتدليل على المصالح السياسية التي يمكن ان تحدد مواقف الدول من هذه الجماعة.

العربية: قررتم في مجلس الدفاع تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية كموقف متقدم بعد انهيار الهدنة، اريد ان اسألك لان هناك من يطرح من المراقبين والمتابعين، لماذا لم يتخذ القرار على مستوى المجلس الرئاسي وليس فقط من مجلس الدفاع، ما هي دلالات ذلك ؟

الرئيس:اعتقد ان ان هذا التساؤل نتيجة لعدم فهم تشكيلة مجلس الدفاع الوطني، مجلس الدفاع الوطني اصلا يشمل كل مؤسسات الدولة، الرئاسة التي يمثلها رئيس المجلس واعضاء المجلس، رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، رئيس مجلس الشورى، الوزراء المعنيون بالدفاع والامن وايضا بعض الوزراء المعنيين بالدفاع المدني والمسائل المتعلقة بالسلم والحرب، وبالتالي فهذا المجلس هو اعلى سلطة لإنه بيشمل الرئاسة ومجلس النواب والحكومة ومجلس الشورى وبالتالي عندما صدر القرار يعتبر ممثل لكل مؤسسات الدولة، وبالتالي نحن عندما اتخذنا هذا القرار في مجلس الدفاع الوطني كان اقوى مما نتخذه لإنه يمثل كل سلطات الدولة.

العربية:هل كان هناك اي تحفظ أو في المقابل اي دعم من قبل اطراف دولية أو خارجية لهذا القرار، يعني الموقف الأمريكي ماذا كان بعد التصنيف ؟

الرئيس:هذا السؤال مهم انا اعتقد، لم ينتقدنا مباشرة اي سفير من السفراء المعتمدين لدينا من الدول الغربية على الإطلاق، فقط يتسآلون حول المسائل المتعلقة بالجوانب الانسانية، هل هذا سيؤثر على الجوانب الانسانية على الجوانب الاغاثية على جوانب دور المنظمات الدولية التي ستتعامل مع الناس في مناطق سيطرة الحوثيين هل ستوثر على القطاع الخاص الوطني، نحن طمنا الجميع وطمنا شعبنا ايضًا ان هذا التصنيف سيتجه لقيادات الميليشيات الارهابية الحوثية، سيتجه للمؤسسات التابعة لهذه القيادات، سيتجه للمؤسسات والكيانات والافراد الذين اصلا وضعهم التحالف في القائمة السوداء، التحالف وضع مجموعة كبيرة جدا في القائمة السوداء من الكيانات والافراد، وللاسف الحكومة لم تضع هذه العناصر بالقائمة، ولذلك انت عندما تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الجماعة جماعة إرهابية، ينبغي انت ايضا ان تبدأ، ثم تطالب الاخرين بتصنيفهم جماعة إرهابية، فنحن اتخذنا هذا القرار وبالتالي كان هناك لا اقول موافقة ضمنية، ولكن لم يحصل اي انتقاد على الاطلاق من المجتمع الدولي لهذا القرار.

العربية: دعني اذهب معك إلى ملف ساخن والازمة اليمنية فيها الكثير من الملفات الساخنة، ملف مجلس القيادة الرئاسي، اكثر من ثمانية اشهر مرت على هذا المجلس منذ الاعلان عنه يعني، اعتقد هي مدة كافية لتقييم عمل المجلس في كثير من الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ودعني انقل لك ماذا يقول المواطن اليمني في الداخل أو حتى في الخارج كمراقب، هناك من يرى ان هذا المجلس يعيش حالة عجز، هناك من يرى أن هناك فراغ قاتل في السلطة لا المجلس عاد لداخل البلاد للتعامل مع الملفات، ولا مؤسسات الدولة اصبحت بالشكل الذي يمكن ان تعاد لتفعيل عملها على الارض، لم يستطع اعضاء المجلس الرئاسي عقد اجتماعاتهم لا في الداخل ولا في الخارج، كما يقولون انا انقل لكم ماذا يقولون وهناك الكثير، لم يتحسن الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني ولا حتى الحياة اليومية، الكل يتحدث ان المجلس يحمل في ثناياه بذور الخلاف والنهاية اكثر من ربما الانسجام والوحدة كهدف من أهداف الاعلان عن هذا المجلس، وهناك من وصل به التوصيف إلى إنه قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في أي وقت، ماذا يقول رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بهذا الخصوص؟

الرئيس: اولا اخي العزيز اريد ان أوضح شيئا، أنت تعرف ان كل مؤسسات الدولة انهارت، كامل مؤسسات الدولة انهارت، البنية التحتية كلها انهارت ودمرت، هل تعرف الان ان مكتب مجلس القيادة الرئاسي في عدن فيه اربع غرف مستأجرة من نادي التلال في حقات بجانب المعاشيق، لا يوجد لدينا حتى مكتب نعمل فيه.

العربية-مقاطعة: حط وسوي مكتب وين المشكلة يعني؟

الرئيس: لا.. انا اقصد من ذلك الإشارة إلى الصعوبات، انا اعرض لك نموذجا عن الجو بشكل عام، بالتالي التقييم يمكن يكون خلال ثمانية اشهر، لكن في ظروف إستثنائية فخلال ثمانية اشهر التقييم لكن يكون منصفا.

لكن انا اؤكد لك على اربع نقاط رئيسية اولا فيما يتعلق بوحدة المجلس، طبعا نحن نعرف على ان المشروع الايراني الذي تمثله جماعة الحوثيين الارهابية في صنعاء اعتبرت ان اعادة تشكيل هذا المجلس بهذه المكونات التي لها ابعاد عسكرية كما تعرف هذه اعتبروها عن عاصفة حزم جديدة، بالتالي سخروا الاعلام الداخلي والخارجي الذي يخدمهم في ايران وحزب الله وغيرهم.

عندهم شبكات اعلامية واسعة سخروها كلها لتفكيك مجلس القيادة الرئاسي، هذا يجب ان يكون واضحا، بالتالي الاعلام كان له دور وهناك الكثير من الاعلاميين للاسف مشوا مع هذه الموجة ربما يكون بحرص منهم وربما بنوع من عدم معرفة ما يدور.

لكن انا اريد ان اقول شيئين اولا مجلس القيادة الرئاسي التزم بمجموعة من القضايا الرئيسية التزم بالعودة إلى الداخل والاستمرار فيه وعدنا إلى الداخل واستمرينا والحكومة مستمرة بدورها.

العربية-مقاطعة: توقفت منذ 7 اغسطس اجتماعات المجلس في عدن؟

الرئيس:لا انا اتكلم عن الحكومة، الحكومة موجودة، نحن ايضا عدنا إلى عدن وجلسنا شهور في عدن وعقدنا اجتماعات متتالية هناك.. التزمنا باستمرار صرف المرتبات واستمر صرف المرتبات وحتى هذه اللحظة رغم اننا سنعاني مشكلة حقيقية ابتداء من هذا الشهر في مسالة المرتبات ويجب ان يكون واضحا للجميع إنه سنلاقي مشكلة لإنه توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية التي استهدفت البنى التحتية، واغرقت العوامة أو المضخة، وهذه ستكلفنا اكثر من خمسين مليون دولار لاصلاحها غير الوقت الذي يمكن ان ياخذ من خمسة إلى ستة اشهر لإصلاحها.

التزمنا باعادة بناء المؤسسات وبدأنا بمجلس القضاء ومؤسسات النيابة والمحاكم، اليوم تعمل المحاكم والنيابة والمؤسسات القضائية على اكمل وجه في كل المناطق المحررة.

المجلس اليوم يجتمع بشكل متواصل ونحن سيكون لدينا اجتماع عبر الزوم هذا الاسبوع، لإنه ليس من الضرورة ان يتواجد الجميع في عدن على الاطلاق، عندهم مهام في الميدان، مهام ميدانية وهي الاهم بالنسبة لهم، خاصة المسؤولين على الجبهات.

العربية: لكن هذه ستبعث رسالة طمأنة للشارع اليمني عندما يتواجد المجلس الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن في اشارة وفي تأكيد على الوحدة وانسجام الموقف سيكون لها تأثير كبير على المواطن اليمني؟

الرئيس: انا اتفق معك في هذا، ولكن حتى اعلان نقل السلطة ينص على الاجتماعات المرئية، وقال إنه يمكن الاجتماع بشكل مباشر أو غير مباشر، نص عليها في الاعلان، لذلك نحن اليوم نعالج قضايانا احيانا عن طريق التواصل غير المباشر ونتخذ قرارات فيها ولدينا جدول اعمال يوزع عن طريق أمين السر.

العربية: إذا ما هي حقيقة الخلافات هناك من يقول ان خروج المجلس من عدن كان بسبب خلافات بين المجلس الانتقالي وبين الحكومة الشرعية يعني هناك خلافات ترجمت على أرض الواقع برفض المجلس الانتقالي حتى لوصول رشاد العليمي، هناك من روج لهذا الكلام؟

الرئيس: صحيح هناك من روج لهذا وهي مطابخ اعلامية معادية للمجلس.

العربية: إذا هذا الامر غير صحيح؟

الرئيس: غير صحيح انا عدت إلى عدن، بعد هذا الكلام والترويج..اشتغلت المواقع والمطابخ الاعلامية لشهور ان رشاد العليمي ممنوع من العودة إلى عدن وان عيدروس محبوس في الامارات، هذا الكلام ليس له اساس من الصحة على الاطلاق، انا عدت إلى عدن وجلست اسبوع ثم عدت إلى القمة العربية الصينية، والان عائد إلى عدن، الاخ عيدروس نحن على تواصل يومي معه، وسيأتي إلى الرياض وسنتحرك إلى عدن مع بعض.

العربية: متى سيكون في الرياض؟

الرئيس: قبل ان اغادر إلى عدن بيوم أو يومين سيأتي إلى الرياض ويمكن نتحرك كلنا إلى عدن.

العربية: في ملفات راح تتناقشوا أو تتحاورا فيها قبل الذهاب إلى عدن؟

الرئيس: معنا جدول اعمال يعد من قبل الامانة في قضايا يحيلها المكتب والاخوة اعضاء المجلس يقدمون مقترحات، وتذهب لامين السر لاعداد جدول الاعمال ونرسله للاخوة اعضاء المجلس ونعمل اجتماعات ضمن جدول الاعمال ونتخذ فيها قرارات.

العربية: تحدثت عن تقدم في موضوع القضاء بالنسبة للمجلس، لكن هناك من يطرح ان هناك امر بالغ الاهمية ويعتبر الخطوة رقم واحد لمواجهة الميليشيات الحوثية وهو إعادة دمج التشكيلات العسكرية، شكلتم لجنة ما الذي تم في هذه اللجنة حتى الان ما هي نتائجها؟

الرئيس:اولا هذه اللجنة انا اعتبرها من افضل اللجان التي تعمل مع مجلس القيادة الرئاسي، وهي بتمثل نخبة من القيادات العسكرية والامنية من كل الوحدات العسكرية والتشكيلات هذا واحد، اثنين بيرأسها اللواء هيثم قاسم وهو كان اول وزير دفاع بعد الوحدة في عام 90 وهذه اللجنة انجزت خطتها ورفعتها لمجلس القيادة الرئاسي وتم المصادقة على هذه الخطة.

ذهب رئيس اللجنة إلى الرياض مع اعضاء قيادة اللجنة والتقوا ايضًا مع الاخوة في العمليات المشتركة واخذنا بعض نصائحهم وملاحظاتهم حول هذه القضية وبدأوا الآن تنفيذ هذه الخطة، والنزول الميداني إلى كل التشكيلات العسكرية، وكل المناطق، وكل المحاور وعملهم مستمر في هذه اللحظة التي اتكلم معك فيها وهذه اللجان الان تتحرك من منطقة إلى اخرى ومن محور إلى اخر ومن قيادة تشكيل إلى آخر.

العربية: ما هي التشكيلات العسكرية التي اندمجت فعليًا اليوم خلينا نتكلم بصراحة، المجلس الانتقالي وغيرها من التشكيلات العسكرية ؟

الرئيس: نحن لدينا سبع مناطق عسكرية وهذه التي كانت تتبع اصلا وزارة الدفاع، عندنا تشكيلات المجلس الانتقالي، وتشكيلات العمالقة وحراس الجمهورية والمقاومة في المخا وتهامة وعندنا بعد ذلك محور صعدة، هذه اللجنة تمثل كل هذه التشكيلات دون استثناء وبالتالي النزول الميداني الان سيشمل كل هذه التشكيلات، وستطلع اللجنة بمجموعة من النتائج والخلاصات الميدانية والتوصيات لمجلس القيادة الرئاسي في سبيل تنفيذ المهام الواردة في اعلان نقل السلطة.

العربية: ما هو موقف المجلس الانتقالي من هذا الدمج، هل هو مع أو ضد؟

الرئيس: نحن لدينا ثلاث مراحل يجب ان نكون واضحين للجميع، المرحلة الاولى هو انشاء غرفة عمليات مشتركة، والان فعلا بدأنا بإعداد هذه الغرفة في عدن، المرحلة الثانية توحيد مسرح العمليات بحيث إنه تكون هذه الغرفة ممثل فيها كافة التشكيلات والوحدات العسكرية بحيث إنه كل الجبهات العسكرية تتلقى تعليماتها من هذه الغرفة اي غرفة عمليات واحدة، المرحلة الثالثة هي مرحلة الدمج هذه مرحلة تاتي متأخرة.

العربية: متى هل هناك تاريخ معين أو حد زمني معين حتى تصلوا إلى هذا الهدف أو النتيجة؟

الرئيس: عملية الدمج هذه تحتاج وقت طويل ونحن في معركة الان، لا نستطيع اننا ناخذ القوات من مسرح العمليات، وإعادة توزيعها ودمجها، يمكن اين يخل هذا في مسار العمليات، بالتالي هذا يترك للجنة الأمنية والعسكرية هي التي تحدد.

العربية:الفساد فخامة الرئيس، تقارير سابقة كشفت عن فساد في القطاع العسكري بجميع التشكيلات، اسماء وهمية اسماء مكررة بعشرات الالاف، اين وصلتم بهذا الملف اليوم؟

الرئيس: هذه من مهام اللجنة العسكرية والامنية، اللجنة العسكرية والامنية الان طلبت بيانات وزارة الدفاع وطلبت بيانات وزارة الداخلية، وطلبت البيانات من التشكيلات العسكرية، هذه البيانات سيتم اخضاعها للفحص من قبل هذه اللجنة وسيتم مقارنتها سواء في اطار الوزارة مع التشكيلات وزارة الدفاع والداخلية أو المقارنة مع وزارة الخدمة المدنية وبالتالي نستطيع بعد ذلك ان نخرج من هذه..

العربية-مقاطعة: صارت في اسماء ثقيلة موجود كيف سيتم محاسبتها ؟

الرئيس:محاسبتها على ماذا؟

العربية:محاسبتها على الفساد فخامة الرئيس!

الرئيس: صحيح سيتم اتخاذ الاجراءات نحن لا يمكن ان نسكت على اي فساد موجود على الاطلاق. لكن دعنا اولًا..

العربية-مقاطعة: كائنًا من كان يعني ستحاسبون اي شخص متورط مهما كان هذا الشخص إذا اجتمعت الادلة التي تدينه، هل تعد بذلك؟

الرئيس: انا اقول فيما يتعلق بهذا الموضوع، نحن نترك للجنة العسكرية والامنية اولا ان تنجز مهامها ثم بعد ذلك ان نستخلص توصيات هذه اللجنة وفي اطار هذه التوصيات التي سترفعها اللجنة إلى مجلس القيادة الرئاسي سيتخذ المجلس القرارات المناسبة وفقًا لهذه التوصيات.

العربية:في الفترة الاخيرة الخلاف الصامت بين اعضاء المجلس الذي كان في فترة سابقة ظهر من القاع إلى القمة، وصار في نبش في الفساد في ملفات الفساد بين اكثر من طرف اتهامات متبادلة بين اعضاء في المجلس إلى المجلس الانتقالي في المقابل هناك اتهامات اخرى بالمقابل، هل ناقشتم أو فتحتم هذا الملف؟

الرئيس: اولا اخي العزيز لا يوجد إتهامات من قبل اي عضو من اعضاء مجلس القيادة الرئاسي لم يصدر من اي عضو من اعضاء المجلس على الاطلاق اي اتهام من هذا النوع، وانا اجزم بهذا باعتباري رئيس المجلس واتحمل مسؤولية هذا الكلام.

نحن نظام تعددي ياخالد، نحن مكونات سياسية ولدينا احزاب ولدينا منظمات مجتمع مدني ولدينا اعلاميين الكل يعبر وبالتالي نحن لا نسكت هذه الاصوات ندعهم يتكلمون لكن اوكد لك ان هذه الخلافات ليست داخل المجلس.

العربية: ماهو تقييمكم للعلاقة في المجلس بين أركان التحالف الداعم للشرعية في اليمن، كيف تقيم العلاقات السعودية اليمنية واليمنية الاماراتية وغيرها برايك؟

الرئيس: انا اعتقد فيما يتعلق بعلاقتنا بالتحالف اخي العزيز، اولا انا اريد ان اؤكد شيئا نحن نؤمن ولدينا ادراك في مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة ان علاقتنا الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية كقائد لهذا التحالف هي علاقة تاريخية واستراتيجية من منطلق ليس عاطفيا، ولكن من منطلق مصلحة الشعب اليمني.

انت تعرف إنه لدينا 1400 كم حدود برية مع المملكة العربية السعودية، لدينا الاف القرى على الحدود اليمنية السعودية جزء منها في الجانب اليمني ومنها في الجزء السعودي، واحيانا يكون الشيخ للقبيلة في الاراضي السعودية واحيانا يكون في الاراضي اليمنية.

لدينا اكثر من 2 مليون يمني مقيم في السعودية وهذا العدد الرسمي، وممكن 25 بالمائة خارج اطار العدد الرسمي، هناك تحويلات من هؤلاء لليمنيين واسرهم في الداخل يتجاوز 4 مليارات دولار غير المساعدات التنموية التي نتلقاها من خلال برنامج الاعمار السعودي أو من خلال مركز الملك سلمان أو من خلال الدعم المباشر، مشتقات نفطية، خدمات، عندك اليوم مستشفى عدن الذي ستديره شركة سعودية سيقدم التطبيب مجانًا، الان بدأ يفتتح العيادات الخارجية من أول امس، واليوم يقولون لي في عدن ان هناك مئات واقفين طوابير باب المستشفى لان العلاج مجاني، يعني سيستفيد منه اكثر من نصف مليون مواطن يمني، هذا في اطار تحسين الخدمات في عدن، هناك ايضا الامارات ستقدم 120 ميجا للطاقة الشمسية في بير احمد، يمكن الان سيبدأ تنفيذه، وسيبدأ عمله في 1 يونيو.

انا اتكلم عن هذه العلاقة الاستراتيجية بيننا وبين المملكة هي علاقة نابعة من مصلحة الشعب اليمني، لكن الحوثيين غلبوا مصلحة إيران على مصلحة الشعب اليمني، ولكن الشعب اليمني واع لهذه المسألة والدليل على ذلك 26 سبتمبر 1962 هي ميلاد النظام الجمهوري في اليمن، اليمنيون في 26 سبتمبر الماضي احتفلوا في شوارع صنعاء رغم القمع الحوثي وهي رسالة للميليشيات الايرانية، عندما فاز المنتخب السعودي على الارجنتين احتفل اليمنيون في صنعاء اكثر من اي منطقة اخرى في اليمن، لماذا؟ هو رفض مباشر للحوثيين لان الحوثيين شجعوا ايران ونزلوا لافتات في شوارع صنعاء يمجدون ايران ويشجعون الفريق الايراني ورغم ذلك اليمنيين احتفلوا بانتصار الفريق السعودي، هذا رفض غير مباشر للوجود الايراني في صنعاء.

العربية: فخامة الرئيس.. ملفات كثيرة في اليمن جديرة بالطرح والمناقشة ولكن انا ساترك لك مساحة اخيرة في اقل من دقيقة أو دقيقة، اريد ان توجه رسالة ربما فاتني ان اطرح بعض الاسئلة الهامة، لكن اريد ان توجه رسالة للمواطن اليمني الموجود في صنعاء تحت الاحتلال الحوثي، والموجود في تعز المحاصر، الموجود في مناطق الصراع وخطوط التماس، الموجود في مأرب، الموجود في المناطق الجنوبية التي انتشرت ربما فيها حالة فوضى مؤخرا في حضرموت في سقطرى في المهرة في غيرها من المناطق الموجودة في الجنوب؟

الرئيس:اولا أبدأ بالمقاتلين..تحية لكل المقاتلين من الجيش الوطني من المقاومة والتشكيلات العسكرية المختلفة التي اليوم تقاتل المليشيات الحوثية الارهابية في كل الجبهات ونقول لهم اننا معهم وسندعم صمودهم وسنقف معهم، وان هذا الانقلاب المدعوم ايرانيا سيسقط سلمًا أو حربا ولن يقبل الشعب اليمني بهذا الوجود الايراني على الاطلاق.

الرسالة الثانية لاخواننا في صنعاء والمناطق التي تحت سيطرة الميليشيات الارهابية، انا أقول لهم اننا معهم، وان كل التنازلات التي قدمناها ليست من اجل الميليشيات الحوثية الارهابية نحن قدمناها من اجلهم لانهم من اهلنا وسنقف معهم ونقول لهم ان من بدأ يطالب بصرف المرتبات هو نحن، بإمكانهم العودة لخطابي امام البرلمان في عدن كان من ضمن مطالبنا هو صرف مرتبات إخواننا، وبدأنا نفكر بصرف المرتبات بعيدا عن الميليشيات الحوثية لو استطعنا وكان لدينا امكانيات إنه نصرف مرتبات ليس لدينا مشكلة مع المرتبات على الاطلاق الذي لديه مشكلة مع المرتبات هو الحوثي لماذا لإنه اصدر مدونة السلوك التي تنص على إنه من لا يوالي الميليشيات الارهابية فليس له مرتبات، وبالتالي هو يريد مرتبات ميليشياته.

انا اقول لأهلنا في تعز، صمودكم اسطوري، وجبار وسيضرب به المثل دائما في الصمود الاسطوري الذي وقفته تعز في مواجهة المشروع الإيراني.

اقول لاخواني في المحافظات الجنوبية، نحن معكم ونحن اليوم بينكم اليوم نعطي اولوية للخدمات في هذه المحافظات، نعطي اولوية للخدمات وبناء المؤسسات في محافظة عدن، لتكون عدن نموذج للدولة القوية وتكون نموذج ايضا للحاضر...

العربية-مقاطعة: للمسؤولين عن نشر حالة الفوضى في المحافظات الجنوبية؟ ماذا يقول رئيس مجلس القيادة الرئاسي؟

الرئيس:انا اريد ان اقولك شيئا.. الفوضى نحن نقول اليوم ليس من مصلحة اي طرف في المحافظات الجنوبية، الذي يدفع لعدم استقرار المحافظات الجنوبية هم الحوثيون والمشروع الإيراني لكي يسقطوا مجلس الرئاسة وليقولوا للمواطنين نحن الميليشيات النموذج الافضل لكم وليس مجلس القيادة الرئاسي أو الحكومة الشرعية.

العربية: فخامة الرئيس انتقادات كثيرة وجهت للدبلوماسية اليمنية إنه ا لا تتحرك في مناطق وبلدان عملها لحشد الدعم للمجلس في مواجهة الحوثيين، هل ما اثير من فساد لهذه البعثات من خلال تعيين المئات من اقارب كبار المسؤولين من خارج السلك الدبلوماسي، هل كان هو السبب لذلك، وكيف تعملون ايضا لمعالجة هذه القضية وهذا الملف؟

الرئيس: شكرا اخي العزيز على هذا السؤال، اولا فيما يتعلق بالدبلوماسية اليمنية انت تعرف ان انقلاب الميليشيات الايرانية سيطر على مؤسسات الدولة في صنعاء، وتشكلت الحكومة في المنفى وكانت البعثات الدبلوماسية في الخارج في حالة استقطاب بين الولاء للحكومة الشرعية في المنفى وبين الولاء للميليشيات في صنعاء.

هنا تدمر الجهاز الدبلوماسي تدمر تماما حتى عندما كنا نحاول ان نهرب بعض الموظفين الدبلوماسيين من صنعاء إلى هنا المؤهلين لنعينهم في البعثات الدبلوماسية كنا نلاقي صعوبة وتهديدات لهم ولاسرهم من قبل الميليشيات ومصادرة لممتلكاتهم، الكثير من الناس صودرت ممتلكاتهم بسبب عملهم مع الحكومة الشرعية، فكان هناك تركيز على نقطتين الولاء للشرعية والكفاءة فكان التركيز على الولاء للشرعية وحصل فعلا فساد في هذا الجانب وحصل تعيين عناصر ليس لهم علاقة بالجهاز الدبلوماسي على الاطلاق ولكن رغم ذلك الدبلوماسية عملت واشتغلت في الخارج يكفي إنه ا حافظت على الهوية اليمنية، يعني الدولة اليمنية بقيت قائمة، السفارات قائمة، الجوازات بتصرف، المواطن اليمني يتحرك بجوازه من دولة إلى أخرى.

نحن بدأنا بعملية تصحيح في مجلس القيادة الرئاسي ووجهنا الحكومة بهذا التصحيح وخلال السنة الماضية إلى الان كان لدينا 376 دبلوماسي في الخارج قلص إلى 326، لدينا ملحقيات كانت الملحقيات 121 ملحق نزلناهم إلى 91 خلال سنة، الان الحكومة تناقش تقرير عن الملحقيات يمكن أن يتم اختصارها إلى 10 أو 15 ملحقية في الخارج، سيتم ايضا مراجعة الكشوفات والاسماء من داخل السلك الدبلوماسي ومن خارجها، سيتم أولا تصحيح الوضع، ننظر في العناصر التي تعينت من خارج السلك الدبلوماسي ونحيلهم للخدمة المدنية، والعناصر اللي من السلك الدبلوماسي يتم ايضًا اعادة تأهيلهم وترتيبهم واعادة تموضعهم، كذلك اختصار السفارات بدل ما يكون عندي عشر سفارات أو 15 سفارة في أوروبا، يمكن ان اكتفي بثلاث أو اربع سفارات، يعني هناك عمليات تصحيح.

العربية: لكن المتورطين في الفساد كيف سيتم التعامل معهم، الذين ثبت تورطهم في الفساد، كيف سيتم التعامل معهم؟

الرئيس:اخي العزيز نحن اولا نعالج المشكلة وبعد ان نعالج المشكلة ننظر في المسببات واسبابها وإذا راينا ان هناك من يستحق المحاسبة سيحاسب.

العربية:ايضا وجهتم في اطار معالجة الفساد، وجهتم بمعالجة الوضع في وزارة التعليم العالي في مشكلة المبتعثين اين وصلتم في هذه المشكلة؟

الرئيس: بناءً على التوجيهات شكلت الان لجنة من الحكومة والقضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وستقوم بحصر كل الطلاب المبعثين في الخارج. غير المستحق سيتم استبعاده، والمستحق سيتم تثبيته.

ايضا الحكومة بذلت جهودا غير عادية خلال السنوات الماضية خفضت فاتورة الابتعاث الخارجي من 12 مليون دولار في السنة إلى 7 ملايين دولار من 2019 حتى الان.

نحن الان نحاول ان نكرس هذا الجهد ونحاول ان نعمل ابتعاث داخلي في الجامعات اليمنية الداخلية ويمكن هذا المبلغ للمتفوقين يغطي لنا عشرات الالاف من الطلاب بحيث انهم يدرسون في الداخل في الجامعات اليمنية.

العربية:رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، اشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في هذه المقابلة الخاصة.

الرئيس: شكرا اخ خالد وشكرا للعربية وللطاقم ايضا واوعدك ان نلتقي في لقاءات قادمة.