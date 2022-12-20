شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه في محافظ مأرب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وفیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد: - الطماطم = 200 ریال - البطاطس = 350 ریالا ـ البصل = 400 ریال ـ الكوبش = 150 ریالا البصل أخضر = 100 ریال للحزمة الواحدة ـ الباذنجان = 700 ریال - الموز = 400 ریال - البرتقال = 500 ریال البرتقال أبو سرة = 1000 ریال البرتقال یوسفي = 800 ريال الشمام = 250 ریالا ـ الفرولة = 1500 ریال ـ التوت = 1000 ریال - التفاح الخارجي = 2000 ریال ـ التفاح محلي = 700 ریال - الكوسة = 450 ریال - الخیار = 550 ریال - لحوم الابل = 4000 ریال - لحوم الأغنام = 5000 ریال ـ لحوم الابقار = 5000 ریال أسعار الخضروات والفواكه في محافظ مأرب اليوم الخليج 365 - مأرب ورصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وفیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد: - الطماطم = 200 ریال - البطاطس = 350 ریالا ـ البصل = 400 ریال ـ الكوبش = 150 ریالا البصل أخضر = 100 ریال للحزمة الواحدة ـ الباذنجان = 700 ریال - الموز = 400 ریال - البرتقال = 500 ریال البرتقال أبو سرة = 1000 ریال البرتقال یوسفي = 800 ريال الشمام = 250 ریالا ـ الفرولة = 1500 ریال ـ التوت = 1000 ریال - التفاح الخارجي = 2000 ریال ـ التفاح محلي = 700 ریال - الكوسة = 450 ریال - الخیار = 550 ریال - لحوم الابل = 4000 ریال - لحوم الأغنام = 5000 ریال ـ لحوم الابقار = 5000 ریال