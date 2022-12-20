مأرب.. 98% من الأسر النازحة يواجهون شتاءً قاسياً بإمكانيات ومأوى مدمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت الوحدة لإدارة مخيمات النازحين في مأرب (شرقي اليمن)، نداء استغاثة لإغاثة الأسر الناحة في محافظة مأرب المتأثرة من تأثيرات البرد، مُشيرة إلى أن 98 في المئة من الأسر النازحة بالمحافظة تواجه شتاءً قاسياً بإمكانيات ومأوى مدمر.



وقالت في بيان لها، "إنها تلقت خلال يومي السبت – الأحد من الاسبوع الحالي من شهر ديسمبر الجاري 2022 م، نداءات استغاثة من 67 مخيما عبر إدارة الطوارئ والانذار المبكر من خلال فريقها الميداني في إدارة المواقع من تأثيرات البرد وموجات الصقيع الأخيرة على الأسر النازحة في المخيمات".



وأضافت أن نداءات الاستغاثة توزعت ما بين مناشدات بالتدخل وتغطية الاحتياجات ولسان حال الأسر: "خيامنا ممزقة ومهترئة لا توفر لنا الحماية ولا تقينا وأطفالنا من البرد "، وسط انعدام شبه تام للمواد والمستلزمات الأساسية للتدفئة.



وأوضحت أن "الاسر النازحة تواجه شتاءً قاسياً بإمكانيات ومأوى مدمر ومتضرر"، لافتة إلى أن موجات البرد والصقيع التي اكتسحت المخيمات مؤخرا فاقمت من معاناة هذه الاسر.



وأعلنت الوحدة التنفيذية أن، 98 % من المخيمات والمواقع والتجمعات في المحافظة البالغ عددها 197 موقعا وتجمعا يسكن قرابة 55,991 أسرة نازحة ومشردة، تعاني من تأثيرات البرد، ناهيك عن النازحين من عشرات الالاف من الاسر التي تسكن خارج المخيمات في الأحواش والمزارع والبيوت المهجورة والكونتيرات والشبكيات المغطاة بالأغطية القماشية والطرابيل.



ودعا البيان، وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجميع الشركاء للتدخل السريع والطارئ بإغاثة ومساعدة الاسر النازحة في المخيمات وإلى ضرورة توفير مساعدات عاجلة لهذه الاسر والتخفيف من معاناتها.

