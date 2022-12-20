والمليشيا تمنع عنه الزيارة.. - رابطة حقوقية: تدهور صحة مختطف في سجون الحوثي "فيصل المنصوب"

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت رابطة أمهات المختطفين، بتدهور صحة المختطف في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء (فيصل حمود المنصوب)، ومنع المليشيا الزيارة عنه، داعية إلى ضغط أممي للإفراج عنه.



وقالت في بيان لها، إنها تلقت بلاغاً عاجلاً من أسرة "فيصل حمود طاهر المنصوب" (35عاماً) من محافظة الحديدة، والمختطف من قبل جماعة الحوثي منذ 22 أغسطس 2018م في الأمن المركزي بصنعاء، "يفيد بالتدهور الشديد لحالته الصحية داخل السجن"، مُشيرة إلى أن أسرته قلقة على صحته ومحرومون من زيارته والاطمئنان عليه أيضاً.



وأضافت أن المختطف" فيصل المنصوب" يعاني من اكتئاب نفسي يزداد باستمرار فترة احتجازه ومنع الزيارة عنه، كما أنه يعاني من حصوات الكلى وازدادت حالته الصحية سوءاً منذ أسابيع، حسب بلاغ أسرته.



وأشارت إلى أن الحوثيين قاموا بعزله عن زملائه داخل السجن بسبب مرضه.



وحمّلت رابطة أمهات المختطفين في بيانها، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة" فيصل المنصوب" وطالبت بسرعة الإفراج عنه.



ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر بالضغط للإفراج عن المختطف "المنصوب" وإنقاذ حياته بشكل عاجل، كما دعت المبعوث الأممي لجعل ملف المختطفين المرضى من أولويات جهوده الجارية.

ويشكو مئات المختطفين في سجون مليشيا الحوثي من الإهمال الطبي، الأمر الذي فاقم من وضعهم الصحي المتدهور بفعل التعذيب وظروف السجن السيئة.

