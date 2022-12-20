شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تعلن إحباط هجوم بري للحوثي غربي اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت القوات المشتركة، الإثنين، إحباط هجوم بري نفذته مليشيات الحوثي جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ودفعت مليشيات الحوثي بعشرات العناصر المسلحة لتنفيذ هجوم عبر محاولات التسلل جنوبي مديريتي الجراحي والتحيتا في وقت متزامن؛ لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر في المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وأكدت القوات المشتركة، في بيان إفشال محاولة التسلل الحوثية وتكبيد المليشيات الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد، مشيرة إلى أنها أجبرت المتسللين على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وقال البيان إن مليشيات الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها إلى محاولة تسلل من جنوبي مديريتي الجراحي والتحيتا، في وقت متزامن؛ ولكن دون جدوى.

وفيما أكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور حيس، تصدت لمحاولة التسلل، شدد بأن تحركات مليشيات الحوثي مرصودة بدقة ويتم التعامل معها بحزم على طول امتداد خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي.

وصعدت مليشيات الحوثي من هجماتها البرية مؤخرا حيث شنت أعنف هجماتها العسكرية على امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب ولحج والضالع وتعز وأبين ما أدى لتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.