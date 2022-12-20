عدن.. مواطنون يُفشلون محاولة اختطاف طفل في مديرية "المنصورة"

المنامة - ياسر ابراهيم - أفشل مواطنون، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأحد، محاولة اختطاف طفل من قبل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن خمسة من المهاجرين الأفارقة حاولوا اختطاف الطفل "عماد سيف الضالعي" 12عامًا، في حي ريمي الذي يسكنه، بمديرية المنصورة.

وأوضحت المصادر، أن الطفل استنجد، وحاول الفرار من أيديهم إلا انهم حاولوا جرّه بالقوة، ومقاومة المواطنين الذين تدخلوا في بادئ الأمر لفكاك الطفل منهم.

وحسب المصادر، فأن الأفارقة تمكنوا من الفرار قبل القبض عليهم، في حين بدأ قسم شرطة المديرية التحقيق في الواقعة التي تعد الأولى من نوعها بالمديرية.

يشار إلى أن آلاف المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة ينتشرون في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات اليمنية، وسط عجز السلطات عن التعامل معهم، ووقف دخولهم البلاد، أو حصرهم في مخيمات خارج المدن.