فضيحة جنسية تنهي نجومية بطلة مسلسل «أنت أطرق بابي» هاندا أرتشيل .. مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من ثلاث مرات مع بطل فيلمها

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 12:02 صباحاً -صدمت بطلة المسلسل التركي الشهير "أنت اطرق بابي " هاندا ارتشيل، جمهورها ومتابعيها على منصات السوشيال ميديا باعترافات خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الفنانة هاندا أرتشيل اعترفت، أنها مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من ثلاث مرات مع بطل فيلم عيون باكية.

وقالت المصادر إن نجمة مسلسل أنت أطرق بابي ، كشفت في تصريحات صحفية، بأنها تعرت بالكامل خلال أدائها لدورها في الفيلم مشيرة إلى أن ضرورة العمل تطلبت ذلك وانها ليست نادمة على مشاركتها في فيلم عيون باكية.

واعتبرت النجمة التركية والذي بلغ عدد متابعيها في حسابها الرسمي على موقع انستقرام، أكثر من 25 مليون و500 الف شخصا، أن الرسالة التي يقدمها الفيلم أهم من كل شيء.

وهاندا ارتشيل من مواليد عام 1993، في محافظة باليق أسير التركية، وتخرجت من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة.

وهاندا ممثلة وعارضة أزياء، وبدأت مسيرتها في المجال الفني عام 2014، من خلال مسلسل "الجامعة المجنونة".

واشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس وبدور حياة في مسلسل الحب لا يفهم من الكلام. ثم بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ودور موجدة في مسلسل حلقة.

وكانت قد انضمت إلى مسابقة ملكة جمال أذربيجان في عام 2012 وحصلت على لقب المسابقة.