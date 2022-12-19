المشهورة السعودية باربي نجد تتحدى سما المصري و مودل اش بصور مخلة والسعوديون يتبرأون منها ..شاهد الان

عدن - ياسمين التهامي - شاركت عارضة الازياء السعودية، ​باربي نجد، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بصور صادمة للغاية.

وظهرت باربي نجد في الصور تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح ومخل بالآداب، حسب بعض المعلقين.

وعبر قسم من المتابعين عن إعجابه بالإطلالة وبجرأة عارضة الأزياء السعودية، وتغزل بها وبمفاتنها.

أما القسم الثالث من المتابعين -وهم الاغلبية- فعبّر عن غضبه من باربي نجد وطلب منها إزالة الصور سريعا، وازالة علم المملكة العربية السعودية الموجود الى جانب اسمها، خصوصاً انها تعتبر نفسها "أول عارضة ازياء بيكيني من السعودية"، وتهاجم كل من يطلب منها عدم ذكر جنسيتها فيما تفعله.

وظهرت باربي في إحدى الصور بالبكيني الضيق ومؤخرتها موجهة نحو الكاميرا بطريقة ايحائية فاضحة، فيما ظهرت في الثانية بقطعة مايوه مكشوفة مؤخرتها بالكامل.

وحصلت الإطلالتين على آلاف الإعجابات ومئات التعليقات من قبل منابعي الشابة السعودية على موقع انستغرام، خلال ساعات قليلة من نشرها.

وتواصل عارضة الأزياء السعودية نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة لها دون ابهة بالهجوم والانتقادات التي تتعرض لها.



